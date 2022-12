Tom Hanks desvela en 'El Hormiguero' el problema de salud que tiene tras comer mucha comida basura

El Hormiguero comenzó la semana con la visita del dos veces ganador del Oscar de Hollywood, el actor y director estadounidense Tom Hanks, y de la actriz mexicana Mariana Treviño.

Los dos intérpretes presentaron su nueva película, El peor vecino del mundo, que se estrena en cines el 28 de diciembre y está dirigida por Marc Forster.

"Mi personaje está enfadado con el mundo porque nadie cumple las normas", explicó Hanks. "Yo soy todo lo contrario, a mí me parece todo bien y nos encontramos a mitad de camino", añadió Treviño.

El 28 de diciembre se estrena “El peor vecino del mundo”, la nueva película protagonizada por @tomhanks y @soymtrevino #HanksTreviñoEH pic.twitter.com/MtkgvDF39j — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 12, 2022

Pablo Motos comentó que le veía muy delgado y el actor admitió que "lo voy a reconocer, según he ido envejeciendo, toda la comida basura que comí de pequeño me ha generado una diabetes de tipo 2".

"Ahora tengo que tener cuidado con lo que como, y mantener un poco la línea de mi cuerpo, que es como un templo", añadió el protagonista de Forrest Gump o Philadelphia, entre otras.

Además, Hanks comentó lo que sabía decir en castellano, ya que en Estados Unidos les enseñan a hablar castellano a los estudiantes con una frase: "¿Dónde está la biblioteca? Tengo que leer el periódico", comentó.

No obstante, el estadounidense sorprendió a todos los espectadores y al público con otra palabra que sabía decir, "albóndigas": "Con lo otro y esto podría sobrevivir en España", afirmó.

El presentador también les preguntó si se acordaban del momento en el que decidieron ser actores: "Creo que fue viendo una obra de teatro pequeña en Monterrey", señaló Treviño.

"Cuando estaba en la Universidad tuvimos que leer una obra y ver cómo la interpretaban profesionales en San Francisco, ninguno de mis amigos quería acompañarme y me fui solo", recordó Hanks.

"En ese momento me di cuenta de que quería hacer lo que estaban haciendo ellos porque no me podía imaginar ganarme la vida mejor que haciendo eso y porque pensaba que yo lo podía hacer mejor", reconoció el actor.

Por último, el valenciano les preguntó: "La película se estrena en salas, ¿cuál es la diferencia de verla en tu casa o verla con un montón de desconocidos en el cine?".

El estadounidense le contestó: "Que sales de la sala donde has visto la película teniendo algo en común con los demás porque todos hemos vivido esa experiencia compartida".