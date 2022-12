Tu horóscopo diario: martes 13 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 13 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este será un día positivo que girará en torno al dinero y los asuntos materiales, ya sea porque vas a tener alguna alegría o por alguna preocupación, o por ambas cosas. En cualquier caso, será un día favorable para las iniciativas financieras, de negocios, bancos y asuntos administrativos. Conviene que actúes con prudencia.

Tauro

Si estás pensando tomar alguna decisión o iniciativa importante relacionada con el trabajo, negocios y asuntos materiales, te conviene pensártelo dos veces porque te podría salir mal o, en el mejor de los casos, no exactamente del modo que tú esperas. Debes evitar la impaciencia o te equivocarás y no podrás volver atrás.

Géminis

El influjo de Marte, que se halla en tu signo de Géminis, te impulsará a desplegar una enorme actividad y afrontar problemas o asuntos pendientes que, de forma consciente o inconsciente, estabas aplazando para más adelante. Pero también te podría llevar a equivocarte por ser demasiado impaciente, alocado o temerario.

Cáncer

Estás muy equivocado sobre tu destino, Cáncer es uno de los signos más afortunados, más protegidos y con más posibilidades de realizar sus sueños, el problema está en esa riquísima vida interior tuya que muchas veces actúa como tu peor enemigo. La realidad y los acontecimientos te demostrarán que la suerte está contigo.

Leo

Estás ante un día afortunado o fructífero, a tu alrededor reinará la alegría o al menos un ambiente favorable. Sin embargo, tú no te encontrarás del todo bien interiormente porque hay ciertas cosas que no acaban de salir del modo que tú desearías y tú tampoco puedes hacer nada porque en este momento tienes que esperar.

Virgo

Hoy puede ser un día algo difícil porque vas a recibir una reprimenda totalmente injusta o te van a culpar de algo que tú no has hecho en tu ámbito laboral, además te será difícil, o te llevará tiempo, demostrar que no tienes nada que ver con aquello de lo que te están acusando, pero al final la verdad terminará imponiéndose.

Libra

Tienes que moverte con habilidad y sabiduría, y gracias a estas virtudes, que tú tienes de sobra, vas a salir adelante de una situación muy comprometida o un problema bastante delicado. Ten cuidado con las traiciones y conspiraciones, de cara al exterior todo el mundo parece quererte mucho, pero no te fíes de lo que ves.

Escorpio

La suerte te va a sonreír en el día de hoy de cara a tus actividades laborales, sociales, económicas y mundanas en general, aunque en realidad todo ello es fruto de grandes esfuerzos y sacrificios realizados discretamente. Pero lo importante es que estás a punto de recoger el fruto y lograr algo que deseas desde hace tiempo.

Sagitario

La presencia del Sol en tu signo está haciendo que disfrutes de una suerte o un protagonismo algo mayor del que ya tienes de forma habitual. Esta puede ser una semana de importantes realizaciones tanto en los asuntos laborales y materiales como en tu vida íntima, un excelente momento para tomar iniciativas y para viajar.

Capricornio

Una de tus mayores virtudes es la enorme voluntad que muestras a la hora de luchar por hacer realidad tus sueños. Aunque las dificultades sean enormes o los oponentes cuantiosos no por ello renuncias, y estás dispuesto a sufrir durante años las más duras pruebas hasta que al final logres el éxito. Hoy vivirás esto intensamente.

Acuario

Aunque las personas que quieres te hagan daño, o no te comprendan, nada es capaz de abatirte ni de hacerte cambiar ni en tu forma de pensar ni en tu modo de actuar. Tú no te mueves por las conveniencias o el sentido práctico sino por tus ideales y convicciones. Hoy tendrás que afrontar una situación de estas características.

Piscis

Debes ser más desconfiado y no entregar tu corazón y tu ayuda con tanta facilidad como sueles hacerlo. Los astros te dicen que tengas cuidado con las traiciones o los ataques por la espalda, tú eres noble, bueno, generoso y sincero, pero mucho de los que te rodean no son así y pueden hacerte mucho daño si no tomas precauciones.