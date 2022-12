El PSOE se queda solo y no consigue limitar la autodeterminación de género para los menores en la ley trans

El Grupo Socialista se quedó este lunes sin apoyos para introducir en la ley trans su enmienda que limita la autodeterminación de género de los menores de entre 14 y 16 años. La Comisión de Igualdad del Congreso rechazó una de las enmiendas que más polémica ha generado, aunque lo más probable es que los socialistas la mantengan viva para su debate en el Pleno de Cámara Baja. El PSOE tampoco ha recabado los apoyos suficientes para que saliera adelante otra de sus enmiendas clave, la que restringe la reversibilidad del cambio de sexo, aunque sí ha conseguido, con el apoyo del PP, introducir en el texto la modificación que elimina el concepto de violencia intragénero.

Con todo, el dictamen de la ley trans ha sido aprobado con el apoyo de los socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, por lo que continúa su tramitación para ser debatida y votada en el Pleno del próximo 22 de diciembre. Los de Unidas Podemos celebran que no hayan salido dos de las tres enmiendas que más fricción generaron con el PSOE y que, por tanto, la norma llegue a una de sus últimas fases tal cual salió del Ministerio de Igualdad y del Consejo de Ministros.

Pero nada es todavía definitivo. Pese a que la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha asegurado que decidirá en los próximos días si mantiene vivas esas enmiendas que no ha logrado introducir en el texto, la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, ha aseverado en declaraciones a los medios que su propuesta que atañe a los menores de edad sí se llevará al Pleno.

La cuestión ahora es con qué grupos parlamentarios pactan esas enmiendas, pues este lunes no han conseguido ni un solo voto a favor, más allá de los propios. Ni siquiera del PP, que ya ha avanzado que mantendrá su criterio de voto hasta el final y no votará a favor de una enmienda que considera que no acarrea "ninguna mejora".

Lo que proponían los socialistas era ampliar la edad mínima con la que en España se podrá cambiar el sexo en el Registro Civil sin autorización de un juez. El texto actual contempla franjas de edad para regular la autodeterminación de género: de 12 a 14 años con autorización judicial, de 14 a 16 solo con el permiso de los padres, y a partir de los 16 años con el mero consentimiento de la persona solicitante. Pues el PSOE aspira a que hasta los 16 años sea obligatorio un aval judicial para proceder a ese cambio registral, y no a los 14.

