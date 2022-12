Sonsoles Ónega habla con una mujer a la que le estafaron 26.000 euros por teléfono: "Era un número que reconocí, el de mi banco"

Las estafas por SMS o por llamada telefónica cada vez son más comunes. De hecho, reciben el nombre de vishing. No obstante, Y ahora Sonsoles ha hablado con una mujer a la que han estafado 26.000 euros desde el propio número de su identidad bancaria.

De forma anónima, la mujer ha conectado con el programa de Antena 3: "Recibí por la mañana una llamada a mi móvil. Era un teléfono que reconocí, el de mi identidad bancaria", ha informado. "Contesté y una señorita muy amable no me hizo sospechar nada", ha aclarado.

La supuesta trabajadora de su entidad bancaria le alertó de dos movimientos en su cuenta, de 12.000 euros y 14.000 euros, pero, ante la negación de la señora, la tranquilizó avisándole de que recibiría dos mensajes de texto desde donde poder gestionarlo. "Me dijo los últimos movimientos de mis cuentas", ha explicado para mostrar lo realista que parecía ser.

Además, le dijeron que no entrara en su banca electrónica, porque "pararía el proceso" de solucionar el problema. "Como vivo muy cerca de mi identidad y fui. Me atendió un empleado joven y me dijo que esa llamada era de la central, peor que no se había producido ningún movimiento", ha relatado. Le recomendaron que, al ser un número de la empresa, volviera a casa y esperara.