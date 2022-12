La versión de Jorge Pérez sobre su noche con Alba Carrillo

Alba Carrillo destapó la caja de Pandora cuando confirmó que había intimado con Jorge Pérez. Una confesión que le ha servido para pasearse por los programas de televisión donde ha ofrecido todo tipo de detalles sobre su supuesta noche loca con el ex guardia civil. Mientras ella habla, se hace polígrafos y cuenta detalles íntimos que afectan también a la mujer de Jorge, él ha optado por el silencio.

Pérez está recomponiéndose de un golpe mediático sin precedentes. No ha variado su versión. Sigue insistiendo en que no mantuvo relaciones íntimas con Alba y que si fue a casa de Marta López fue porque recibió una llamada telefónica en la que se le mostró cierta preocupación. Jorge está demostrando una gran paciencia y contención. No es fácil ser el centro de la diana y comprobar la traición de quien pensaba amiga.

Todos esperan que, en breve, Jorge conceda una entrevista, desde el corazón y sin tapujos, para compartir con el mundo cómo está viviendo esta circunstancia. La televisión le espera.