Patri Pérez Iglesias agradece las muestras de apoyo que está recibiendo tras ser ingresada

Patri Perez Iglesias ha querido agradecer a todos sus seguidores las muestras de cariño que ha estado recibiendo desde que fuera ingresada en el hospital. Y es que a la exconcursante de La isla de las tentaciones le detectaron recientemente unos "bultos en la cabeza".

A través de su cuenta de Instagram ha querido transmitir todo su amor a sus fans y explicar su situación actual. Así, ha asegurado que los bultos han ido desapareciendo y ha agradecido el apoyo recibido: "Gracias a todos los que me preguntáis y os preocupáis siempre".

Según ha comentado la esposa de Lester Duque, aún sigue sintiendo cierto malestar, aunque ya se encuentra mucho mejor. Parece ser que estas protuberancias, que aparecieron hace apenas una semana, fueron consecuencia de una neuralgia.

Patri Pérez Iglesias responde a sus fans. patripereziglesias / INSTAGRAM

La influencer ha explicado también que ahora mismo está pasando por una gripe, y por ello no ha podido salir a la calle: "He tenido fiebre y me ha salido una pupa en la boca, pero ahí voy tirando, con muchos mocos pero con paciencia". De hecho, el dolor que siente en su boca es tal que no puede ni hablar, y pide consejos a sus fans.

Debido al cúmulo de problemas que la joven está sufriendo, tanto ella como su pareja han decidido cancelar su viaje a Alsacia para poder visitar los mercados navideños. Y es que los problemas sanitarios se han extendido hasta a su perro, Pongo, que está sufriendo un brote de alergia.