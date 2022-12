CSIF reclama las 751 plazas sanitarias sin cubrir en plena ola de virus respiratorios

La Conselleria de Sanidad todavía no ha cubierto 751 de las 6.000 nuevas plazas estructurales anunciadas en mayo tras la pandemia del coronavirus. Este lunes, el sindicato CSIF ha pedido al departamento que dirige Miguel Mínguez que cubra estas plazas, sobre todo ante la incidencia creciente y adelantada de los virus respiratorios y de su impacto tanto en los servicios de Atención Primaria como de Urgencias hospitalarias en la Comunitat Valenciana. Los pediatras aseguran, teniendo en cuenta el número de casos atendidos en lo que va de otoño, que este invierno puede registrar hasta un 60% más de incidencia de estas infecciones en niños.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios explica que mientras los casos de gripe, covid y bronquiolitis "se disparan" y la cita previa en centros de Atención Primaria ya se da en algunos casos para dentro de un mes, la Conselleria "sigue sin cubrir las 751 plazas estructurales pendientes desde mayo dentro de las 6.000 que anunció". Del mismo modo, la Administración todavía no ha presentado un plan de refuerzos para cubrir las vacaciones de Navidad, denuncia.

El sindicato señala que Sanidad se comprometió a dotar esas 751 plazas en septiembre. No obstante, no fue hasta finales de noviembre, "ante la insistencia de CSIF", cuando las comunicó a la mesa sectorial y todavía no las ha cubierto. La organización destaca, además, que son "del todo insuficientes". Por ejemplo, la dirección del Hospital Arnau de Vilanova, en València, había solicitado 30 plazas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y Sanidad únicamente ha previsto diez.

La central sindical reclama a la Conselleria, al mismo tiempo, que presente "con carácter inmediato" un plan de refuerzos de Navidad para cubrir el descanso de su personal. El sindicato considera ambas medidas "prioritarias" con el fin de garantizar la atención necesaria a la población en las últimas semanas de diciembre e inicio de enero.

La organización recuerda la "gravedad" de la situación actual, con un incremento de atenciones por enfermedades respiratorias y unas plantillas "mermadas debido a la falta de relevo generacional e insuficiente creación de plazas". A este respecto, desde CSIF indican que, por ejemplo, en Urgencias no se ha producido un aumento de plantilla, sino "simplemente una reconversión de plazas", lo que ha provocado que no disponga este servicio hospitalario de más personal pese al carácter "fundamental" de su labor.

Por otro lado, los expertos alertan de una mayor incidencia de los virus respiratorios para este invierno, sobre todo en los niños, tras casi tres años con medidas de protección adicionales como la mascarilla o la higiene de manos que han rebajado la inmunidad frente a los mismos. "Estamos teniendo un incremento considerable de consultas respecto a años previos, incluso por encima de los años prepandemia, con un aumento en torno a un 35%-40% en las consultas y un incremento en los ingresos en las plantas de hospitalización", explica el doctor Josep Mut, pediatra del Hospital de Dénia (Alicante). Como posible causa, habla de "una generación de niños burbuja", donde engloba a quienes "por las vivencias de estos últimos años, han estado un poco más protegidos que los pacientes de años anteriores".

Además, los facultativos de esta especialidad están notando que el aumento de ingresos y de atenciones en Urgencias "se ha adelantado un mes respecto a otros años", afirma el jefe de Pediatría del Hospital Universitario del Vinalopó, Gonzalo Ros.

Mazón apoya la huelga médica

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha mostrado su apoyo a la huelga convocada por el sindicato médico CESM-CV para el 17 y 18 de enero tras reunirse este lunes con representantes de esta organización y ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que atienda "de manera urgente y seria los graves problemas" que en su opinión tiene en estos momentos la sanidad pública valenciana.

"Respaldamos todas las reivindicaciones y demandas que está haciendo el sindicato médico desde la responsabilidad. Llevan demasiado tiempo pidiendo una dirección general específica de Atención Primaria que no termina de llegar, reivindicando unos incentivos y unas mejoras en la estabilidad laboral, al igual que ocurre con los incentivos para las plazas de difícil cobertura, y la puesta en marcha de la jornada de 35 horas. No se está incentivando de manera adecuada las horas extras", ha afirmado Mazón.

Según ha añadido, la situación sanitaria "está en un punto deplorable y quien lo está sufriendo y el mayor perjudicado somos los ciudadanos, los pacientes que no somos enemigos de los médicos, ni ellos quieren perjudicarnos".

El líder popular ha asegurado que hasta ahora "Puig solo ha hecho promesas falsas. Lleva siete años sin tomar ninguna medida. Se puede evitar esta huelga siempre que haya un compromiso serio y firme, que no ha habido hasta ahora, para mejorar la calidad y la atención a los que nos tienen que curar", ha finalizado.

En marcha el plan de salud mental

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este lunes la puesta en marcha el plan valenciano de acción en salud mental. Tendrá una dotación de 40 millones de euros en 2023 e incorpora inicialmente 250 profesionales, cuatro hospitales de día y seis equipos móviles a domicilio.