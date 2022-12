El Ayuntamiento reconoce que las ayudas para estufas eléctricas llegan a pocas terrazas

31 de diciembre de 2023. Es la fecha en la que todas las terrazas de la capital tendrán que buscar alternativas menos contaminantes para que sus clientes no pasen frío al raso en época de bajas temperaturas. Las estufas de gas quedarán prohibidas a partir de 2024, y en su lugar las fuentes de energía eléctrica se erigen como sus sustitutos principales. De acuerdo con el Ayuntamiento, el 60% de los calentadores son ya de este tipo. Un número considerable que responde a la obligatoriedad que expresa la Ordenanza de Terrazas, aprobada en enero de este año, y no tanto a las ayudas que ofrece el Consistorio para llevar a término la transición. Según reconoció el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "el número de beneficiarios no es muy elevado".

Fue uno de los puntos del día de la comisión del ramo celebrada este lunes en la Casa de Cisneros. Las 'Ayudas Cambia 360' fueron presentadas el pasado mayo, con 2 millones de presupuesto para cubrir un máximo del 50% de la obra de sustitución. Tal y como informa a 20minutos José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, "una operación de estas características pueden rondar los 3.000 euros". A los calefactores y la toma de corriente hay que sumarle la posibilidad de tener que soterrar los cables que la ley no permite tener al descubierto.

"¿Cuántas subvenciones se han tramitado hasta ahora?", formuló el portavoz del Grupo Mixto, Jose Manuel Calvo, quien hace justo un año exigió que se abriera esa línea de ayudas como una de las 63 enmiendas para brindar su apoyo a los Presupuestos de 2023. "Un número no muy elevado", reconoció Carabante en un ejercicio de "autocrítica", en el que, por otra parte, lamentó no poder ofrecer "un dato definitivo" porque todavía se está verificando la información que han presentado los beneficiarios para cumplir con los requisitos.

"¿No se contarán con los dedos de una mano?", ironizó el edil 'carmenista' antes de endurecer el tono de su réplica. "Un gestor que presentara esto en una comisión tendría que presentar su dimisión a continuación", agregó conminando al responsable de Medio Ambiente a que agilice la concesión de las ayudas a las puertas del último invierno con estufas de gas en la ciudad.

Para Carabante, son tres las razones por las que la subvención no ha tenido éxito. "Primero, creo que los hosteleros no han tenido la información suficiente. Segundo, hay una crisis razonable que puede hacer que muchos dejen la obra para más adelante, viendo todavía lejano el 31 de diciembre. Y, por último, puede que en la tramitación de la convocatoria hay algo que dificulte su tramitación". Esa es precisamente la causa que esgrime el líder de la patronal de los empresarios hosteleros en la Comunidad: "El permiso de obra tarda en llegar", lo que podría estar lastrando la recepción de la ayuda.