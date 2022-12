Cristina Porta habla del estado de Jorge Pérez y le manda un mensaje a Alba Carrillo, quien podría ser demandada por el ex guardia civil

Cristina Porta ha hablado, de nuevo, como la amiga de Jorge Pérez en Sálvame para actualizar su estado y dirigirle unas palabras a Alba Carrillo. Y es que el ex guardia civil podría emprender medidas legales, junto con su mujer, contra la modelo y Marta López a causa de la información que han difundido en televisión.

"Él no lo vio, está desconectado", ha informado Porta sobre el polígrafo del pasado sábado. Además, ha admitido que ella "se rio algunas veces" con el Deluxe, pero "le pareció una vergüenza". "Pues si va a demandar, muy mal que no vea las cosas. Que no se atreva, entonces", ha respondido Belén Esteban.

Pese a que la modelo dijo nada más sentarse en el Deluxe que Jorge se estaría planteando volver a televisión, y arremetió contra la productora que él "dejó tirada" y la cual la llamó "mentirosa" a ella, en Fiesta Marisa Martín Blázquez lo desmintió.

La colaboradora del programa de Emma García aseguró que dentro de poco se tendrían noticias tanto de él como de su mujer por una posible demanda conjunta por la vulneración de su derecho a la intimidad. "Él está muy mal, y me da mucha pena", ha señalado Porta, por su parte, en Sálvame.

"¿Quién es Alba para aconsejar a Isabel o Alicia o para señalarme a mí o a Bea? Ella no es ejemplo de nada", apuntaba la nueva tertuliana, tanto haciendo referencia a la mujer de Pérez y Canales Rivera como a la posible otra reportera que estaría interesada en el ex guardia civil.

"Habla de ti, que bastante tienes, y deja de señalar a otras personas y a otras mujeres", le ha dicho directamente Porta desde plató. "Una mujer empoderada y libre no es contar con cuántos hombres te has acostado, sino no tener la necesidad de contarlo para reafirmarte, sino decirlo porque te da la gana", ha defendido la colaboradora.