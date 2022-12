La reforma exprés de la malversación sigue su curso. ERC admitió finalmente este lunes la propuesta del PSOE que no despenaliza hechos similares por los que fueron condenados los líderes del procés, pero sí rebaja sensiblemente -en dos años- su castigo. En esencia, lo pactado entre socialistas y republicanos divide en tres los tipos de malversación, diferenciando si el desvío presupuestario se hace con o sin ánimo de lucro y si el dinero se utiliza para fines públicos o privados. El próximo trámite será este martes, cuando la Comisión de Justicia del Congreso dará luz verde al texto que se votará el jueves en Pleno para ser enviado al Senado y ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de fin de año.

Tras varios días en los que socialistas y republicanos han ido haciendo sus propuestas por separado para reformar el delito de malversación, en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, a puerta cerrada, ambas partes pactaron un texto conjunto. Todo ello a pesar de que el PSOE de Pedro Sánchez se ha encontrado con los fuertes recelos no sólo de Unidas Podemos a una rebaja en las penas por malversación, sino muchas dudas, y hasta críticas, procedentes de su propio partido. Barones habitualmente críticos con el presidente del Gobierno así lo han expresado, pero también otros que suelen cerrar filas con su secretario general.

Y es que en torno a la supresión del delito de sedición hay más unanimidad en las filas socialistas, si bien la reforma de la malversación que implica rebajas en ciertas penas no era un asunto sobre el que Sánchez se hubiese pronunciado con anterioridad, lo que ha chocado a ciertos cargos del PSOE.

Este lunes, PSOE y ERC introdujeron su enmienda conjunta en la ponencia -paso previo a que la votación en comisión-, con una reunión que duró menos de una hora y de la que algunos diputados salieron molestos por las formas y la "opacidad". Los diputados socialistas y republicanos, por su parte, abandonaron el espacio sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Fueron los responsables de prensa de ambos grupos los que confirmaron después el acuerdo al que se llegó.

El texto acordado mantiene el castigo de dos a seis años de cárcel a las autoridades que "con ánimo de lucro" se apropien de patrimonio público o consientan que un tercero haga lo propio. En este caso, tampoco se modifican los agravantes: la pena será de entre cuatro y ocho años de prisión -y de 10 a 20 años de inhabilitación- si se causa un "grave daño" al servicio público o si el valor del perjuicio causado excede de los 50.000 euros. Las penas más duras también se aplicarán si lo malversado tiene valor histórico o artístico o si se trata de fondos destinados a "aliviar" cualquier "calamidad pública".

El segundo supuesto que introdujeron PSOE y ERC es el de aquel funcionario o autoridad que "sin ánimo" de lucro destine a uso privado el dinero público, lo que tendrá un castigo de entre seis meses y tres años de prisión y una inhabilitación de entre uno y cuatro años. Estas penas, no obstante, aumentarían hasta las del supuesto anterior si el condenado no devuelve lo malversado en los diez días posteriores a que se incoe el proceso.

Por último, el tercer tipo es el que afectará de lleno a los líderes del procés, pues republicanos y socialistas. Según el documento, seguirá estando castigada la malversación si quien la comete es un funcionario o una autoridad pública que dé una función "pública" diferente a la requerida en un principio. En este caso, las penas que contempla la reforma del Código Penal oscilan entre uno y cuatro años y una inhabilitación de entre dos y seis años. De esta forma, se rebajará en dos años la pena máxima aplicable con el actual Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación.

Desde ERC se mostraron satisfechos por el acuerdo alcanzado con los socialistas, pese a que éstos se apuntaron una pequeña victoria al lograr que los hechos ocurridos el 1-O sigan estando castigados penalmente, algo que era clave para Moncloa y que la formación de Gabriel Rufián dijo no compartir. "Esquerra Republicana considera que este nuevo tipo no se corresponde tampoco con las conductas como la de organización del 1 de octubre, y menos aún con penas de prisión, dado que no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio público", señalaron desde ERC en un comunicado.

Desde el PSOE no hicieron declaraciones tras la reunión, pero su portavoz sí habló al mediodía al respecto para defender su propuesta. Pilar Alegría señaló que cumplen con sus líneas rojas, que son que no hubiera "ni un solo beneficio para las personas condenadas por corrupción política" y que esté penado "todo uso indebido de fondos públicos". Asimismo, y ante la expectativa de los barones socialistas que aguardan a ver el texto definitivo y sus consecuencias para posicionarse, la también ministra de Educación apuntó que cuando el PSOE traslada "cualquier propuesta", lo hace "con todas las garantías técnicas", para despejar las dudas existentes sobre si esta reforma beneficiará a políticos corruptos, al igual que ha pasado con los agresores sexuales tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí'.

Unidas Podemos permite el cambio pese a sus dudas

La transaccional pactada entre PSOE y ERC se pudo incorporar al texto definitivo gracias al apoyo de Unidas Podemos, que en la mañana del lunes se había descolgado del acuerdo. "Es un acuerdo entre el PSOE y ERC", habían señalado fuentes del grupo parlamentario, que insistían en que Unidas Podemos "no ha formado parte del acuerdo para reformar el delito de malversación".

Eso sí, ya habían anunciado que no iban a provocar que el texto "descarrilase", puesto que la reforma del Código Penal no incluirá solo la rebaja de las penas de malversación, sino que también incorpora "elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional".