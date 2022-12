Registran la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por el escándalo 'Qatargate' y embargan los bienes de Kaili

La sombra de la corrupción en el Parlamento Europeo sigue siendo muy alargada en estos últimos días. Tanto es así que este lunes la Policía belga ha realizado un registro en la sede de la Eurocámara en Bruselas para recabar más información sobre los sobornos provenientes presuntamente de Qatar, que entre otras cosas ha acabado con la detención y la suspensión de la hasta ahora vicepresidenta de la institución Eva Kaili. "Desde el viernes, con el apoyo de los servicios de seguridad del Parlamento Europeo, se habían 'congelado' los medios informáticos de diez colaboradores parlamentarios con el fin de evitar que datos necesarios para la investigación pudieran desaparecer. El registro hoy [por este lunes] en el Parlamento Europeo tenía por objeto coger esos datos", informó la Fiscalía belga.

El Ministerio Público belga confirmó que en total desde ese día han tenido lugar 20 registros, 19 de ellos en residencias particulares y oficinas, a los que se suma el de esta tarde en los locales del Parlamento Europeo. En ellos se han confiscado "varios centenares de miles de euros", en concreto, 600.000 euros en el domicilio de uno de los sospechosos, "varios centenares de miles de euros en una maleta en una habitación de un hotel de Bruselas" y "unos 150.000 euros en el apartamento de un eurodiputado", según indicó la Fiscalía.

Por otro lado, la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales de Grecia anunció que congelaba todos los bienes tanto de la propia Kaili como de su familia, pues su padre y su marido también están implicados. Además, el juez ha decidido también mantener a la política helena en prisión. Lo mismo sucede con los otros tres arrestados, que son el compañero de Kaili y asesor en el Parlamento Europeo, Francesco Giorgi, el exeurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri y un lobista bruselense detenido el viernes de quien no ha trascendido la identidad. Kaili, ya suspendida tanto por la Eurocámara como por su grupo político, S&D, está previsto que sea destituida este martes.

Las reacciones a los acontecimientos no se hicieron esperar, y quizás la más dura fue la de la propia presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que abrió con un discurso bastante crítico la sesión plenaria en Estrasburgo. "Debo elegir mis palabras con cuidado, de una manera que no ponga en peligro las investigaciones en curso...", expresó Metsola, al tiempo que añadía que tanto el Parlamento como otras instituciones van a colaborar en las indagaciones. "No estamos al final del camino", matizó.

Metsola quiso dejar claro que no habrá "impunidad" tras lo sucedido. "No se equivoquen, el Parlamento Europeo está bajo ataque. La democracia europea está bajo ataque", continuó la dirigente maltesa. "Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Le pido que resista la tentación de explotar este momento para obtener ganancias políticas", avisó además, para insistir en que no se trata de una cuestión "de izquierdas o de derechas, ni de norte o sur".

"No habrá negocios como siempre, no habrá barrer debajo de la alfombra", advirtió a los eurodiputados y anunció, asimismo, una investigación interna para aclarar en la medida de lo posible los hechos. Por su parte, la presidenta del grupo S&D -del que Kaili ha sido suspendida-, Iratxe García, ha desvelado que los suyos se personarán en la causa

La presidenta de la Eurocámara confía en que la institución pueda "salir más fuerte" de este caso de corrupción y en que todo se aclare lo antes posible. Asimismo, puso el foco sobre quienes intentan desestabilizar a la UE. "Los enemigos de la democracia, para los que la existencia de este Parlamento es una amenaza, no se detendrán ante nada. Sus planes maliciosos han fracasado. Nuestros servicios, de los que estoy tremendamente orgullosa, han trabajado con las autoridades belgas relevantes para desvelar esta supuesta red criminal", concluyó.

También anunció Metsola que la posición europarlamentaria que defiende la exención de visados para los turistas procedentes de Qatar volverá a la comisión competente para su revisión por lo que no se iniciarán las negociaciones como estaba previsto con los Veintisiete para pactar esta medida. "Tenemos que asegurarnos de que este proceso no hay sido manipulado y negarnos también a iniciar las negociaciones", defendió la presidenta. Pese a ello, Qatar asegura no tener implicación alguna con este caso de corrupción.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea se pronunció sobre el caso pero huyó de hablar sobre si el Ejecutivo comunitario ha tratado el asunto con la Fiscalía belga. Sí se ha conocido la puesta en marcha de una revisión de las reuniones de los comisarios para tratar de aclarar posibles contactos. Ursula von der Leyen recordó que la Comisión ya propuso en su momento la creación de un órgano que vigile el cumplimiento de buenas prácticas en las instituciones europeas. "La UE necesita altos estándares de integridad", sentenció la dirigente alemana, que rehusó hacer declaraciones más profundas entre el enfado de los periodistas.