'Todo es mentira' conecta con una compañera atrapada en Londres por culpa de la nevada: "Me han cancelado dos vuelos"

Un grupo de españoles no ha podido volver a España tras pasar el puente de diciembre en Londres. Las condiciones climáticas, que han dejado 10 centímetros de nieve en tres horas y media, ha provocado un gran caos entre los pasajeros. María Oneto, una compañera de Todo es mentira, ha contado su situación como una de las víctimas del clima.

A la trabajadora le han cancelado dos vuelos después de pasar la noche en el aeropuerto, "con colas kilométricas". "Estamos como podemos", ha comentado al teléfono. "Lo que hemos podido dormir han sido dos horas, pero pendiente de todas nuestras cosas", ha relatado.

La compañera del programa de Cuatro se encontraba en la fila para cambiar su vuelo, después de horas de espera. "Había gente que había comprado vuelos carísimos con muchas paradas", ha contado. "Ryanair lo que nos recomienda es que nos quedemos aquí y lo intentemos cambiar, pero nos lo han vuelto a cancelar", explicaba Oneto, desesperada.

"Hay mucha falta de comunicación", ha denunciado desde la llamada. "El propio piloto a las tres de la madrugada todavía no tenía instrucciones de qué hacer, y estuvo esperando como nosotros, y no le pusieron ningún alojamiento. Además, le dijeron que esas horas no se las iban a pagar", ha explicado.

A causa de su retención en Londres, María Oneto no ha podido ir este lunes a trabajar a Todo es Mentira. "Preferiría estar allí", ha contado, pero también ha resaltado que ha "estado trabajando a distancia". "Puedes echar currículum en la BBC", han bromeado.