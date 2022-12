Metsola, sobre el caso de sobornos que pone en jaque al Parlamento Europeo: "La democracia europea está bajo ataque"

"No sería exagerado decir que estos han sido los días más largos de mi carrera". Así empezó este lunes su intervención Roberta Metsola. La presidenta del Parlamento Europeo abrió de esta forma la sesión plenaria en Estrasburgo, la última del año, bajo la sombra del caso de sobornos por parte presuntamente de Qatar que ha acabado la detención de, entre otros, la que era una de las vicepresidentas de la Eurocámara, Eva Kaili. "Debo elegir mis palabras con cuidado, de una manera que no ponga en peligro las investigaciones en curso...", expresó Metsola, al tiempo que añadía que tanto el Parlamento como otras instituciones van a colaborar en las indagaciones. "No estamos al final del camino", matizó.

Metsola quiso dejar claro que no habrá "impunidad" tras lo sucedido. "No se equivoquen, el Parlamento Europeo está bajo ataque. La democracia europea está bajo ataque", continuó la dirigente maltesa. "Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Le pido que resista la tentación de explotar este momento para obtener ganancias políticas", avisó además, para insistir en que no se trata de una cuestión "de izquierdas o de derechas, ni de norte o sur".

"No habrá negocios como siempre, no habrá barrer debajo de la alfombra", advirtió a los eurodiputados y anunció, asimismo, una investigación interna para aclarar en la medida de lo posible los hechos. Por su parte, la presidenta del grupo S&D -del que Kaili ha sido suspendida-, Iratxe García, ha desvelado que los suyos se personarán en la causa

