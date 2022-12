Susi Jiménez, de 'Los Gipsy Kings', sorprende con su radical cambio de peinado: "Al principio estaba nerviosa, ahora me encanta"

Susi Jiménez ha dejado con la boca abierta a todos sus fans con su nuevo look. Y es que la hermana pequeña de La Rebe, de Los Gipsy Kings, ha decidido dejar atrás su larga melena azabache para darle un color mucho más fantasía.

La influencer de 16 años se ha teñido el pelo de un tono azul y ha decidido mostrarlo orgullosa a través de redes sociales. Como no podía ser de otra manera, los comentarios no han tardado en inundar la publicación.

En un primer momento, la mayoría de sus seguidores no se lo creían, aunque ella misma ya ha confirmado que, efectivamente, es tinte permanente y no un filtro. Estas son las primeras Navidades que la joven madre pasará con su pequeña, Libana, y ha querido celebrarlo de la mejor manera.

Tanto en su perfil de Tiktok como en su Instagram ha mostrado a sus seguidores su nuevo estilo, y, tras confirmarse que el azul ha llegado para quedarse, sus fans lo han celebrado. Todos los mensajes han compartido un mismo sentimiento de felicidad. Desde "estás guapísima" a "te queda genial" la mayoría de comentarios concuerdan en el acierto de la madrileña.

Aunque, si había alguien que no estaba del todo segura con este cambio tan radical, esa fue la propia Susi. Como ha contado, al principio estaba muy nerviosa: "La que me he liado". Sin embargo, al final no puede estar más contenta con su decisión. "Me encanta", ha señalado en redes sociales.