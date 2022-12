Al Partido Popular se le está atascando la propuesta que anunció hace un mes para presentar una propuesta de reforma de la ley del 'solo sí es sí', que desde su entrada en vigor, el pasado 7 de octubre, ha permitido que al menos 52 condenados por violencia sexual se hayan beneficiado con rebajas de sus penas y una docena haya sido excarcelados.

La oposición continúa trabajando, en un calendario sin fijar, en la redacción de un texto alternativo a la ley cuyo "error es irreparable", pero "lo es más perpetuarlo" -como denunció el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto-. El PP ni siquiera confirma si la registrará en el Congreso antes de que acabe el año. "Si fuera corregir cuatro comas, ya estaría hecho", admiten fuentes de la dirección del partido a 20minutos.

En 'Génova' ligan el retraso de la proposición de ley a una cuestión técnica, ya que quieren "atarla bien jurídicamente" para evitar la "chapuza" que impulsó el Ministerio de Igualdad, que, lejos de "rectificar" como pide la oposición, Irene Montero culpó de los efectos adversos a la interpretación de los "jueces machistas". Pero lo cierto es que a la complejidad jurídica también se suman las dudas internas en el PP sobre el trasfondo de la ley.

La dirección nacional no aclara ahora si está de acuerdo con que cualquier acto sexual no consentido sea agresión, despareciendo el tipo del abuso sexual. El pasado 17 de octubre, un día después de que el PP anunciara una batería de ofensivas tanto en el Congreso como en el Senado para pedir cambios en la ley del 'solo sí es sí', la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, aseguró que su partido apostaba por volver a separar el delito de abuso sexual del delito de agresión sexual.

"Planteamos durante la tramitación que dado que el efecto de aprobarse tal y como se ha aprobado la nueva tipificación, que era más serio mantener la diferenciación y las penas tal y como estaban establecidas hasta que entró en vigor. De haberse mantenido, no estaríamos hablando hoy de lo que estamos hablando", sostuvo Gamarra en rueda de prensa.

No obstante, un mes después de aquellas palabras, fuentes parlamentarias se alejan de esa clara defensa y se abren a mantener los dos tipos penales unidos. "Es un tema delicado", dicen sin aclarar si estarían dispuestos a volver a la diferenciación de los tipos penales. O bien existe diversidad de criterios dentro del Partido Popular, o bien no han definido postura respecto a la separación de los tipos y que están trabajando en un proyecto de ley delicado y compacto jurídicamente. En lo que sí coinciden las diferentes fuentes consultadas por este medio es que la ley no tiene problemas de inconstitucionalidad.

Pese al batiburrillo de complejidades internas que debaten las filas populares, desde la dirección general del partido continúan criticando que el Gobierno no haya impulsado una reforma exprés para rectificar la ley de Irene Montero y reajustar las horquillas de las condenas. Esta fue la primera ofensiva que impulsó el PP contra esta norma.

El pasado 16 de octubre, el PP registró en el Senado una moción para instar al Gobierno a revisar de forma urgente la norma. "Cada día que pase vamos a ver que estos delitos sexuales contra mujeres y niños no van a ser castigados como antes. En nuestra mano está que ese daño no se perpetúe", señaló entonces Maroto ante los medios.

Sin embargo, la Cámara Alta rechazó por mayoría -140 'noes' y dos abstenciones- pedir al Gobierno una revisión del texto legal. En todo caso, hace una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró abierto a retocar la ley, aunque después de que vuelva a pronunciarse el Tribunal Supremo, que en su fallo sobre el 'caso Arandina' avaló rebajar las penas a los condenados en virtud de la nueva ley aunque insistió en que se debe analizar caso a caso.