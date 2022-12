El PSOE niega "rebajas" de penas pese a que su reforma de la malversación disminuye de 6 a 4 años la condena mínima por este delito

Juego de equilibrio del PSOE a costa de la reforma de la malversación. La portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, ha negado este lunes que se vayan a producir "rebajas" de las penas que castigan este delito, aunque la enmienda transaccional de su partido sí propone una disminución de dos años de la pena máxima aplicable con el actual Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación.

“No hay una rebaja, sino una diferenciación”, ha defendido Alegría. En la tradicional rueda de prensa de los lunes tras la celebración de la Comisión Ejecutiva Federal, la también ministra de Educación ha querido dejar claro que el PSOE no permitirá que se despenalice “ninguna forma de malversación”.

En este sentido, la reforma que propone el PSOE y que ha negociado con ERC para incluirlo en la tramitación exprés de la supresión de la sedición diferencia el desvío de dinero público si se usa para lucro propio o para otro tipo de fines. Para ello, crearán una nueva figura penal, la del desvío presupuestario irregular, que “castiga el mal uso del dinero público cuando ese dinero se utilice para otros fines que no son los fijados”.

Otro de los nuevos delitos que se crea será el del enriquecimiento ilícito, que perseguirá a los cargos públicos que tengan un enriquecimiento injustificado que supere al menos 250.000 euros en sus ingresos, lo que estará penado con hasta tres años de prisión, de dos a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa de hasta tres veces el enriquecimiento ilícito conseguido. Las “líneas rojas”, para Alegría, son “que no haya beneficios para los corruptos y que todo uso indebido de fondos públicos esté penado”.

En su comparecencia, la portavoz de los socialistas se ha mostrado sorprendida de la jugada de Unidas Podemos, que esta mañana se ha desvinculado de las negociaciones entre los republicanos y los socialistas y ha dejado en el aire su necesario voto afirmativo para que salga adelante la reforma de la malversación.

"No nos desentendemos de la malversación, siempre dijimos que no íbamos a presentar una enmienda sobre ese delito", ha añadido Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem, que ha asegurado que los morados estaban informados de las negociaciones entre socialistas y republicanos pero que ha asegurado que no tienen todavía una posición fijada. "Nos sorprende", ha admitido Alegría, que ha instado a los periodistas a preguntar a los morados sobre su posición, sin aclarar si Unidas Podemos se desvinculó desde el principio de esta negociación o si esta decisión se ha tomado a última hora.