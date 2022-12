'20minutos', premio de la Fundación Grünenthal por un reportaje de Araceli Guede sobre los cuidados paliativos en el Niño Jesús

En diciembre del año pasado, la redactora de 20minutos Araceli Guede, acompañada por el fotógrafo Jorge París y el cámara Bieito Álvarez, emprendieron uno de sus reportajes de más calado emocional, sobre el Área de Hospitalización de Cuidados Paliativos Pediátricos del Niño Jesús de Madrid.

Durante su elaboración hablaron, fotografiaron y grabaron el trabajo de esa unidad y las duras experiencias de las familias que han tenido que pasar por ella, financiada por la Fundación Aladina. Especialmente emotivo resultó el testimonio de María Montoya, quien perdió a su hijo Nacho el 24 de agosto de 2021, cuando tan solo faltaban diez días para que cumpliera cinco años.

Ahora, aquel trascendente reportaje ha recibido uno de los galardones en la XIII Edición de los Premios de Periodismo de la Fundación Grünenthal, en la categoría de Abordaje del dolor infantil, un problema, que, como destacan desde la Fundación, "afecta a cerca de un 30% de los niños y jóvenes de nuestro país".

"El segundo premio de esta categoría ha sido para Araceli Guede, de 20minutos, por su trabajo En la unidad de cuidados paliativos pediátricos no alargaron la vida de mi hijo, pero sí la ensancharon", explicaba la Fundación. El primer premio recayó en Ana Camarero, de El País, con su artículo ¿Cuánto dolor sienten los bebés?

Los premios se han entregado este lunes en una gala celebrada en el hotel Urban de Madrid. Durante la ceremonia, la periodista Araceli Guede aseguró que los medios abordan con este tipo de artículos "una realidad muy dura, hacia la que la sociedad no quiere mirar, pero los medios también debemos hacernos eco de esas circunstancias, porque hablar de ello ayuda a que quienes pasan por algo así sepan que hay profesionales que pueden ayudarles a sobrellevar el peor trance de sus vidas. Para que conozcan que no hay que resignarse al dolor y que el final de la vida es muy triste pero no tiene por qué ser angustioso".

El jurado de esta XIII Edición de los Premios de Periodismo ha estado conformado por Alipio Gutiérrez, periodista de salud y presentador de radio y televisión; Sergio Alonso, como vocal de ANIS; Jaume Segalés, periodista radiofónico; Jordi Miró, director de la Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i Virgili-Fundación Grünenthal; María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor (SED); José Manuel González Huesa, director general de Servimedia; Dolors Navarro, directora de Experiencia del Paciente del Hospital Sant Joan de Deu; Rosa Moreno, patrono de la Fundación Grünenthal; Ana Esquivias Escobar, patrono de la Fundación Grünenthal; y, Juan Quintana, director de la Fundación Grünenthal como secretario del jurado.

En la categoría de prensa escrita, el jurado ha concedido el primer premio al reportaje Una neuróloga española, detrás del diagnóstico que quiere acabar con la migraña crónica publicado por Romina Vallés, de El Confidencial; y el segundo premio, a Ana Rosa García, de El Diario Montañés, por el artículo Vocación por encima del dolor.

El primer galardón en la categoría de medios audiovisuales ha sido para Ricardo Aparicio, por su programa Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y ejercicio adecuado en OAFI Radio. Por su parte, el segundo premio ha recaído en el periodista Román Escudero, de Radio Castilla-La Mancha, por el reportaje El dolor que oculta una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres: la endometriosis.

La Fundación Grünenthal nació en el año 2000 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor y para ello sus actividades se sustentan en el desarrollo de iniciativas relacionadas con el desarrollo del conocimiento, la formación y la divulgación, para mitigar las repercusiones del sufrimiento y del deterioro en la calidad de vida de los pacientes que padecen dolor.