El líder de la oposición ha intervenido esta mañana en el Senado para pedir al presidente socialista que adelante las elecciones generales, dado que "gracias a sus cesiones [con los independentistas] tiene la mayoría parlamentaria, pero no la social". Así, Alberto Núñez Feijóo reclama a Pedro Sánchez que convoque "ya" a las urnas en todo el país si cree que puede demostrar que él, como presidente del PP, se equivoca.

"Si creen que me equivoco, convoquen elecciones generales", ha solicitado en la Cámara Alta, donde ha defendido el veto del PP a unos Presupuestos "concebidos como una herramienta de supervivencia y no de gestión, que técnicamente son insolventes y políticamente son indecentes, y que no sirven al Estado porque se han olvidado que sean útiles".

Y es que "si el PP propone bajar impuestos para ayudar a la clase media", el PSOE lo rechaza y, por lo contrario, "si el independentismo pide la gratuidad de la sedición o malversación para apoyar los Presupuestos, eso está bien", ha puesto como ejemplo. "Los españoles están hartos de que el independentismo ponga precio a la dignidad de la Nación y de que el Gobierno lo pague con el dinero de todos los españoles".

Así, pide a Sánchez que "mire a las familias, a los jóvenes y a los autónomos que no llegan a fin de mes y les diga que lo mejor para ellos es aprovechar los Presupuestos para que la sedición no sea delito, para expulsar a la Guardia Civil de Navarra o para reducir las penas por malversación". Bajo el pretexto de las negociaciones que ha llevado a cabo el Gobierno con sus socios independentistas para sacar adelante las Cuentas, Feijóo exige que se consulte a los españoles "si aceptan o reprueban esta progresiva quiebra constitucional".

Porque "si no existe el más mínimo propósito de enmienda que dé marcha atrás en pactos con ERC o Bildu, en dar marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción o en leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya", ha defendido el presidente del PP, quien se pregunta "cuál será el próximo peaje a pagar por parte de quienes les entran urticarias si les dicen que son españoles", ha señalado acerca de los pactos con los grupos independentistas.