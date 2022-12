La 'influencer' con disfagia Nuria Jordá prepara un pódcast para dar a conocer más enfermedades raras

Este lunes 12 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Disfagia, un trastorno de la deglución que impide que puedas comer o beber los alimentos con normalidad y del que mucha gente ha escuchado hablar por primera vez en los últimos meses gracias a Nuria Jordá.

A través de TikTok, Instagram y Twitter, esta joven valenciana se ha convertido en toda una influencer compartiendo como es su día a día espesando agua y triturando comida para poder ingerir sus alimentos diarios.

Nuria lleva sufriendo este problema desde hace unos meses, cuando fue operada de un tumor en la carótida. Su paso en el hospital la dejó con un bypass y este problema de deglución. Sin embargo, gracias a su logopeda ha avanzado a pasos agigantados en los últimos meses. Por eso, ahora quiere extender su conocimiento más allá con espesa2, un nuevo pódcast.

hemos creado “espesa2”, un podcast en el que personas con patologías podrán venir a contar su experiencia y como viven el día a día. ¿Lo mejor de todo? La gente que viene, admiro a cada uno de ellos. Me hace ilusión que hayan confiado en mi para hacer esto💗🫶🏼 — Núria (@nuriiafr_) December 10, 2022

Así lo ha contado en su perfil: "No quería hacer algo común y dado que lo que más me gusta en el mundo es la educación y enseñar, hemos creado un pódcast en el que personas con patologías podrán venir a contar su experiencia y como viven el día a día".

Es decir, espera darle voz a otras personas con otras enfermedades para que, como ha hecho ella, arrojen luz a los detalles más desconocidos para el público.

Según ha revelado, ha sido la propia Nuria quién ha elegido qué enfermedades y qué invitados acudirán cada semana a hablar con ella sobre el tema. Parece que el proceso de producción y grabación ya ha empezado, pues en enero se podrán ver los primeros episodios en su canal de YouTube.

gracias a todos los que me estáis hablando con vuestras patologías físicas o mentales, os estoy apuntando y me hace tanta ilusión que podáis ser partícipes de este proyecto! Estoy pasando todo a productores🫶🏼💗 — Núria (@nuriiafr_) December 11, 2022

Un proyecto colaborativo del que no puede estar más orgullosa. "Gracias a todos los que me estáis hablando con vuestras patologías físicas o mentales, os estoy apuntando y me hace tanta ilusión que podáis ser partícipes de esto", ha escrito más tarde, después de la buena acogida que ha tenido la noticia.

También aprovechando la ocasión de este lunes, ha querido agradecer a todo su entorno por el apoyo que recibe desde que tiene la disfagia, que asegura "ha arrasado con todo": "Dejas de lado lo social por vergüenza y te encierras para no pasarlo peor".

La disfagia es una mierda, pero desde aquí quiero dar las gracias al personal sanitario y encargados de mi recuperación que han llegado a hacer posible que vuelva a disfrutar comiendo aunque sean pocos alimentos después de unos meses horribles. — Núria (@nuriiafr_) December 12, 2022

"La disfagia es una mierda, pero desde aquí quiero dar las gracias al personal sanitario y encargados de mi recuperación que han llegado a hacer posible que vuelva a disfrutar comiendo, aunque sean pocos alimentos después de unos meses horribles", ha añadido.