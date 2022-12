Joaquín Prat desvela con quién va a pasar las navidades y hace un balance del 2022: "Acabo el año mejor que lo empecé"

Joaquín Prat vuelve del puente tras haber pasado unos días fuera en un lugar que no ha querido desvelar, pero del que asegura que ha descansado y desconectado.

Aunque al presentador no le guste hablar de su vida privada, es muy probable que haya pasado estas mini vacaciones acompañado de Alexia Pla, su nueva novia.

"Estoy feliz y contento, acabo el año mejor que lo empecé", comentó a un reportero que le estaba esperando en la salida del aeropuerto. Asimismo, aprovechó para lanzar una indirecta a aquellos que comentan sobre su intimidad: "Ya sabes que yo no hablo nunca, ya lo hacen otros y dan mucho juego".

El periodista también ha querido comentar con quién celebrará las navidades este año. "Pasaré las fiestas en familia, en Barcelona" afirmó, sin dar pie a detalles acerca de si su pareja disfrutará con él estos días.

Y, aunque no ofrezca más declaraciones al respecto, no cabe duda de que Joaquín Prat está pasando por una de las mejores etapas de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. "Estoy enamorado y desde que lo estoy, he adelgazado", corroboró hace unas semanas en el El programa de Ana Rosa.