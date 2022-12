Usuarios de FGC aplauden las nuevas frecuencias en el Metro del Vallès: "Antes íbamos como sardinas y hoy, sentados"

El estreno de las nuevas frecuencias de los trenes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en el llamado Metro del Vallès es todo un éxito para los usuarios. Este lunes es el primer día 100% laborable desde la puesta en marcha del nuevo servicio el viernes, en pleno puente de la Purísima.

Los viajeros iban esta mañana al trabajo y a la universidad con la “tranquilidad” de que cada cinco minutos pasa un tren en hora punta. Además de una mejor gestión de los horarios personales, el aumento del número de convoyes supone también más espacio para los viajeros. “Antes íbamos como sardinas y hoy estamos sentados”, comenta Noa, un joven que se desplaza de Sabadell a Barcelona para ir a la universidad.

Viajeros sentados dentro de un vagón. ACN

El sentir mayoritario de los viajeros a primera hora de la mañana, cuando la frecuencia es más elevada, era de “comodidad”. El mismo Noa admite que este lunes ha ido a la estación de Sabadell “sin mirar el horario”. Los últimos días había oído que habría trenes con frecuencia y la primera experiencia ha sido satisfactoria.

Tampoco ha estado pendiente del reloj Sergio, que también se desplaza en Ferrocarrils para ir a trabajar. “Hoy es el primer día y está muy bien. Vas más tranquilo sabiendo que cada cinco minutos hay un tren y no hay que estar pendiente de salir diez minutos antes”, explica

En este sentido, los usuarios no sufren ahora por si pierden un tren. Es el caso de Josep, que no ha podido acceder directamente al andén porque tenía que renovar su abono. La demora, sin embargo, no la ha notado gracias a las nuevas frecuencias. “Sabiendo que pasan más trenes, puedo llegar a tiempo a la universidad igualmente”.

Este también es el caso de Alícia, que este lunes ha llegado “tarde” a la estación, respecto a su rutina habitual. En pocos minutos, no obstante, ha podido coger otro tren para seguir su camino: “Es muy sencillo poder llegar sin estar pendiente de las horas”.

Pasajeros suben a un tren en Sabadell Plaça Major. ACN

En su caso, además, la estación de referencia es la de Sant Cugat del Vallès, donde la frecuencia se reduce de los cinco a los dos minutos y medio por la confluencia de las líneas de Sabadell (S2) y Terrassa (S1). En Sant Cugat el paso de trenes es constante, prácticamente ininterrumpido, y no hay tiempo para que se acumule gente en los andenes.

La escena se repite prácticamente a todas las estaciones. Poca gente en los andenes esperando trenes en hora punta, asientos libres en todos los vagones y muy poca gente de pie, al menos en la primera mitad del trazado. “Es uno de los mejores trenes de Cataluña”, celebra Victoria, que este lunes coge los Ferrocarrils por primera vez. “Aplaudo que mejoren el servicio”, añade esta nueva usuaria.

Quien también valora las mejoras con entusiasmo es Aina, una viajera que hace el trayecto Sabadell-Barcelona para ir a trabajar: “Todos los cambios para que haya más trenes siempre son positivos”.

Aina, sin embargo, pone un contrapunto. Al aumento de frecuencias se ha añadido la supresión de los trenes semidirectos, lo que provoca que los usuarios que se adentran más en Barcelona tengan que hacer ahora todas las paradas y, por lo tanto, el trayecto se les alargue algo más que antes.

Desde FGC explicaban el viernes, el día del estreno, que este incremento de tiempo era ‘solo’ de entre tres y cuatro minutos para los usuarios que realizaran el trayecto de principio a fin.