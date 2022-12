'El programa de Ana Rosa' contacta con la víctima de una oferta de trabajo que buscaba recepcionista a cambio de sexo

Encontrar un trabajo es una de las tareas más complicadas y si, además, hay que estar pendientes de aquellas ofertas laborales que son una estafa y solo buscan aprovecharse de los empleados, la labor se vuelve aún más cuesta arriba.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Ana, una mujer que buscaba trabajo como recepcionista a través de internet cuando, al ponerse en contacto con el empleador, se dio cuenta de que todo era un engaño y solo buscaban aprovecharse de ella.

Trabajo a cambio de sexo: esta era la condición que el ofertante puso para que Ana tuviera prioridad a la hora de conseguir el empleo. La mujer se negó, mientras que él se encargó de hacerle sentir culpable para conseguir su objetivo: "Si tengo algunas que me lo ofrecen, se lo doy a ellas. Entiéndelo, guapa".

Cuando estás buscando trabajo y te encuentras con un...... No sé si en realidad tendrá un negocio o pone ofertas solo para hacer esto, aún así la compi ya lo ha denunciado. pic.twitter.com/LyPgS52iWf — Soy Camarero (@soycamarero) December 7, 2022

Durante su conexión con el matinal, la mujer ha destacado que nunca le había ocurrido nada parecido. Sin embargo, dada la gravedad del asunto y con el fin de que nadie cayera en la trampa, Ana decidió hacer público su caso a través de Twitter, donde otras mujeres apuntaron que habían pasado por la misma situación.

Además, Ana ha explicado: "No me dejaron denunciar. Fui a la comisaría y el agente me dijo que al no aceptar las condiciones no había ningún delito. Tampoco me quedó muy claro por qué no puedo denunciarlo". Unas declaraciones ante las que Ana Rosa Quintana se ha sorprendido: "¿Para qué queremos las leyes que tenemos? Alucino. Este individuo va a seguir intentando tener sexo gratis con chicas aprovechándose de que están buscando trabajo y va a quedar impune". "Luego venga a hacer spots... Esto es un delito contra los trabajadores", ha sentenciado la presentadora, visiblemente indignada.