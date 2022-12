Un micro abierto le juega una mala pasada a Verónica Sanz: "¡No sé lo que me estáis diciendo!"

El directo, a veces, juega malas pasadas a los profesionales de la comunicación. Eso es lo que le pasó a Verónica Sanz este fin de semana durante la emisión de Sábado Clave.

La presentadora sufrió un fallo de sonido. Además, por error dejaban su micrófono abierto, por lo que los espectadores pudieron enterarse de todo lo que pasaba en el plató de laSexta.

Sanz se disponía a contar las claves de las noticias más relevantes de los últimos días, pero, cuando entró el vídeo, se dirigió al equipo de realización y control pensando que nadie podría escucharla.

Pero no fue así, ya que su micro se encontraba abierto. "Es que no sé... ¡No sé lo que me estáis diciendo! Vale, vale, sí, sí, yo no sé si tengo el cable... Que no sé", se escuchaba a la presentadora, mientras se veían imágenes del vídeo.

Error de sonido en #SabadoClave54, al dejarse abiertos los micrófonos.



Verónica Sanz a control:

“No sé, no sé qué me estabais diciendo ... Yo no sé si tengo el cable” pic.twitter.com/qAHiWVS6ee — M 📺 (@casasola_89) December 10, 2022

Tras unos segundos de silencio y confusión, la presentadora recuperó el ritmo de la emisión: "Vistas esas pequeñas cosas que podemos hacer contra la escalada de precios, vamos a las grandes decisiones con las que Occidente está tratando de golpear la economía rusa", señaló. Sin embargo, el momento 'tierra, trágame' ya había sido capturado por los usuarios de las redes sociales, que lo subieron a Twitter.