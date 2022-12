Tu horóscopo diario: lunes 12 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 12 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque tienes un gran espíritu práctico y una facilidad innata para avanzar y tomar decisiones sobre la marcha, sin embargo, hoy te vas a rayar con mucha facilidad porque tendrás que elegir entre dos caminos o alternativas y te jugarás mucho en ello. Incluso podrías elegir el peor de los caminos debido al estrés y nervios.

Tauro

Te espera un día especialmente inspirado y feliz, es uno de esos días en los que todo tiene sentido y vemos nuestro horizonte claro y despejado, todo nos parece mucho más fácil y el viento parece soplar a nuestro favor. Sobre todo puede ser un día muy favorable en el caso de que tuvieras que viajar o tratar con extranjeros.

Géminis

Hoy será un día de lucha para ti, te enfrentarás a uno de esos problemas que no se pueden solucionar con gran inteligencia y habilidad, sino que para ello tendrás que echarle voluntad y valor, pelear como un gladiador para remontar las dificultades y venirte arriba en momentos difíciles. Hoy tienes que vencer, no convencer.

Cáncer

Afortunadamente, hoy, como en muchos otros días, tendrás a flor de piel tu rico mundo emocional y sensibilidad, pero en esta ocasión va a ser para bien. Por el azahar o quizás por alguna otra razón, estás en uno de esos momentos en los que sacarás lo mejor de ti mismo y te convertirás en un gran bien para ti y tus semejantes.

Leo

Aunque te es muy difícil, tienes que asimilar que la inmensa mayoría de las personas que te rodean no tiene tu nobleza ni tu corazón, por eso, cuando eres víctima de alguna mezquindad, como te podría suceder hoy, estallas en una terrible ira y eres capaz de lo peor. Quizás tengas un día poco agradable, pero pronto pasará.

Virgo

No te dejes llevar por los nervios, el estrés o la impaciencia, porque estas cosas van a estar muy presentes en tu vida a lo largo del día de hoy. También tendrás un carácter más agresivo o explosivo de lo habitual, pero deberías darte cuenta de que estás tratando con personas, no con ángeles; son imperfectos y debes aceptarlo.

Libra

No escuches las voces que te llevan hacia el pesimismo, el camino no será tan duro como te lo imaginas y tú tienes inteligencia y habilidad de sobra para remontar las dificultades. No permitas que pequeños problemas inesperados te hundan, por muy incómodos o fastidiosos que pudieran llegar a ser. Debes seguir adelante.

Escorpio

La vida íntima en general, o el amor en particular, te va a traer vivencias o acontecimientos muy agradables a lo largo del día de hoy gracias a la posición favorable de Venus. También tú mismo te sentirás bien u optimista y podrás mostrar a lo demás lo mejor de tu naturaleza. Tú también eres capaz de llegar a dar mucho amor.

Sagitario

Este será uno de los signos más favorables a lo largo del día de hoy gracias a la influencia benéfica de la Luna, especialmente para los asuntos laborales, mundanos y materiales en general. La suerte te sonreirá y también recibirás apoyos con los que no contabas. Es un día muy bueno si has de tomar alguna decisión importante.

Capricornio

El viento soplará a tu favor en este nuevo día, especialmente para los asuntos relacionados con el trabajo, finanzas y asuntos mundanos en general, incluso será un día muy bueno si tuvieras que tomar alguna iniciativa de cierta importancia o correr algún riesgo en los negocios o relacionado con tus finanzas. Estarás inspirado.

Acuario

Estás ante un día de arduo trabajo y sacrificios, o al menos tú tenderás a vivirlo de ese modo, sin embargo, luego te merecerá la pena y alcanzarás los objetivos que estás persiguiendo, ya sea hoy mismo o algo más adelante. No te centres en el camino o las dificultades, sino que interesaría más poner la atención en el triunfo final.

Piscis

¡Sigue adelante!, lo creas o no estás en un buen momento y según vayas avanzando las puertas se te irán abriendo, tanto en la vida profesional y material como en los asuntos del corazón. No te digo con ello que todo vaya a ser fácil, pero no dejes que ningún obstáculo transitorio te desanime. Se acerca a tu vida una gran alegría.