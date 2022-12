Mónica Oltra: "Ximo Puig no me amenazó con sacarme del Gobierno, pero lo dejó ver"

La exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, intervino este domingo en el programa Salvados de LaSexta, donde rompió su silencio meses después de haber dimitido tras ser imputada por supuestamente haber encubierto los casos de abuso del que acusan a su marido.

Oltra dijo que no pensaba dimitir, pero que lo hizo por las presiones del PSOE. "La presión de asumir el relato falso fue lo que hizo que el PSOE amenazara con sacarme del Gobierno y eso hubiera sido una bomba que hubiera roto el gobierno de coalición", dijo Oltra.

"El PSOE fantaseaba con la idea de gobernar a solas y sé lo poco que se diferenrcian de los gobiernos que hemos combatido. Pensé que era más importante salvaguardar el gobierno", añadió.

Sobre si Ximo Puig directamente le pidió que dimitiera, dijo: "Ximo Puig no me amenazó, pero lo dejó ver. 'Yo no estoy para fiestas', dijo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo que publicaban los periodistas de la corte, las 'fuentes de Palau'... los 'señores fuentes' se lo trabajaron bien".

Oltra no considera que fuera desleal no avisar a Puig de que iba a dimitir: "En estas circunstancias era normal que no avisara antes a Puig, para que no hubiera una filtración previa. Eso habla de mi conocimiento del terreno. Si hay alguien que piensa que no fui leal con Puig está en su derecho", dijo.

'El Caso Oltra'

Oltra, que ahora cobra 1.300 euros al mes del paro, habló también sobre el 'Caso Oltra', término que dice que le molesta "porque no hay ningún caso, me molesta".

Oltra dijo que ella y su marido "no éramos pareja, pero convivíamos en el mismo edificio. Para mí convivir es otra cosa. Compartíamos un espacio. Esa casa tiene dos plantas y nos partimos las plantas".

"Me enteré seis meses después de la denuncia", dijo Oltra. "En la Conselleria nadie me dijo nada, todos los días pasan cosas y todos los días se solucionan y de eso no está al tanto el conseller", dijo.

Preguntada por qué no hizo autocrítica, dijo: "No sé si he cometido algún error, pero ¿mayor autocrítica que dimitir? ¿Tenía que ir a flagelarme? ¿Autocrítica de qué? No lo creo en este proceso".

No sé si he cometido algún error, pero ¿mayor autocrítica que dimitir? ¿Tenía que ir a flagelarme? ¿Autocrítica de qué? No lo creo en este proceso

Oltra, que acusó a los medios de prestar demasiada atención al baile que se marcó en un mitin de Compromís a los dos días de ser imputada, rechazó que fuera comparable su petición de dimisión a Camps por ser imputado y rechazar la idea cuando lo fue ella.

"No, no estaba en la misma situación, eso hay que contextualizarlo, entonces llovía sobre mojado, se habían oído los audios de su relación con el Bigotes, con la mafia que está en la cárcel, me solivianta que me comparen con los personajes corruptos. No hay comparación posible, no se ha cometido ningún delito", dijo.

Oltra, que considera que lo suyo es "un caso de lawfare, de guerra sucia en los tribunales, de libro, que los actores reconocen", también dijo que no eran comparables sus camisetas contra Camps con las que usó la actual oposición contra ella.

"Lo mío era denunciar que un presidente se iba para no dar explicaciones. Estas personas se ponían la camiseta cuando yo daba explicaciones y no es comparable y quien intente compararlo está mintiendo", dijo.