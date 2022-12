José Antonio Avilés sufrió un microictus

José Antonio Avilés acudió a Sábado Deluxe para revelar el problema de salud que ha tenido recientemente. Tal y como comentó en el programa presentado por María Patiño, todo comenzó el pasado 13 de septiembre, cuando se somete al test de inteligencia en Sálvame.

Un mes después de esta sesión, la psicóloga se pone en contacto con los directores de Sálvame para que contactaran con Avilés. Lo que pasaba es que, después de analizar el informe que se hace tras el test de inteligencia, decidió consultar los datos con unos compañeros suyos que son neuro psiquiatras. Quería saber por qué su memoria verbal era tan bajita, por lo que había que explorarlo por si era algo grave. "Podía haber problemas neurológicos", apuntaba.

"No te puedo confirmar ni desmentir por qué necesitas hacerte estas pruebas", le dijo. Eso sí, le tranquilizó asegurándole que el problema no era grave. "Estate tranquilo que descartamos el tumor, pero vente que tengo que hablar. Cuando voy, me dice: 'hay microictus. Lo sufre mucha gente en la sociedad que ni lo saben si no se hacen pruebas y tú tienes unas manchitas muy pequeñas'", relató el colaborador.

Entonces, Avilés reveló algunos capítulos que le han sucedido y que pueden tener que ver con la aparición de estos accidentes isquémicos transitorios. Por ejemplo, acudió en mayo a urgencias por un dolor en el ojo y este podría ser el momento de haber sufrido este micro infarto cerebral. "Cuando voy ese día al hospital, el tema del ojo no lo dije porque el dolor ya no lo tenía, pero sí que tenía la tensión alta y náuseas", relató.