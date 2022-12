Óscar Reyes, 'Machupichu' en 'Aída': "Hay dos personas de la serie con las que no voy a volver a trabajar en mi vida"

Óscar Reyes saltó a la fama por su papel como 'Machupichu' en Aída. Ahora, años después de que la serie de Carmen Machi y Paco León, entre otros, terminara, Reyes se ha sincerado sobre su paso por ella.

En declaraciones a Socialité, Óscar reconoce que no le gustaría tener un reencuentro con sus excompañeros porque considera que es una "etapa de su vida pasada".

Y no solo por eso, sino porque "luego te vas enterando de cosas que pasan por detrás y que tú no te has enterado". "Hay dos personas con las que no voy a volver a trabajar mi vida".

El actor, que desvela que le llegó su oportunidad en esta serie "de manera sorpresiva" y a través de un casting, comenzó en ella como figurante y fue Mariano Peña quien le ayudó a progresar. "Hice mucha amistad desde un principio con Mariano. Hubo mucha química desde el primer momento", reconoce Óscar. "Mariano me dijo que ojalá pudiéramos volver a trabajar juntos y en la temporada siguiente se cumplió", revela Óscar con emoción.

Desde entonces, el actor, que recuerda que no tiene nada de latinoamericano, ya que su madre es española y su padre japonés, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la ficción española.