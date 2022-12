Feijóo hará una auditoría si gobierna porque ya ve con Sánchez "agujeros" como los de Zapatero

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, encargará una auditoría de las cuentas públicas si llega al Palacio de la Moncloa porque el partido está empezando a ver los mismos "agujeros" que dejó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según ha asegurado el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo.

"Es necesario saber cuando lleguemos lo que hay de verdad. Si no somos capaces de hacer un buen diagnóstico, difícilmente daremos unas buenas soluciones", ha declarado Bravo en una entrevista a Europa Press.

El dirigente del PP ha indicado que ya empiezan a encontrarse con "reproducciones casi literales" de lo que pasó con el Gobierno de Mariano Rajoy cuando ganó las elecciones a finales de 2011 en relación con los datos de déficit y deuda. "Empezamos a encontrarnos los agujeros que dejó Zapatero en su momento: las facturas sin pagar, el déficit oculto o la deuda disparada", ha apostillado.

Bravo ha subrayado que una de las medidas que defiende su partido es el control del gasto superfluo y ha indicado que deben decirle a los españoles "la verdad de lo que el Gobierno Sánchez va a dejar", dado que están "endeudando a los españoles en 200 millones de euros al día".

El máximo responsable de Economía del PP ha avisado de que a Europa le "preocupan" tres cosas: el déficit, la deuda y el empleo. En el caso del déficit, ha dicho que España lo tiene "mal", al tiempo que es el país de la UE que "más ha incrementado su deuda, 20 puntos" frente a la media de "nueve y pico" del resto de países europeos.

Por eso, ha dicho que el PP si llega a Moncloa necesita conocer los datos e impedir que se vuelva a "utilizar dinero público" para hacer campañas de publicidad que "no son reales" como las de los fondos 'next generation' o para crear una "estructura mastodóntica de asesores". "Los españoles no se merecen con su esfuerzo en impuestos pagar lo que no aporta", ha enfatizado.

El exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía ha señalado además que en las elecciones de 2023 hay dos posibilidades: "Gobernar desde la ideología" como, a su juicio, está haciendo Pedro Sánchez, o "gobernar desde el dato" como pretende Feijóo.

A su entender, un "buen diagnóstico" de la situación se consigue con esa auditoría que permite decir a los españoles: "El presidente Sánchez les ha dejado una deuda de tanto y mi compromiso es, una vez que sepa todos los datos concretos, volver a la realidad en este tiempo, como hizo Aznar y como hizo Rajoy".

Unos presupuestos para hacer campaña

Bravo ha asegurado que el Gobierno ha "utilizado" los Presupuestos Generales del Estado del próximo año "para estar en campaña electoral" permanente. "Creo que todo el mundo lo está viendo", ha recalcado, para añadir que el Ejecutivo está anunciado medidas buscando "quedar bien con la sociedad pero sin contarle las consecuencias".

"La deuda hay que pagarla. Es verdad que hay alguno del Gobierno que considera que las deudas no se pagan, pero la realidad ha demostrado, y ahí tenemos a Grecia, que las deudas se pagan", ha enfatizado.

Además, Bravo ha criticado que el Gobierno, que "presume de políticas de transición ecológica y energética", no esté actuando cuando España puede "ser líder" con la energía. "Y eso va a hacer que España pierda un tren y España no merece perder el tren", ha proclamado.

Bravo ha criticado que Sánchez esté pensando en sus intereses "partidistas" para mantenerse en el poder y ha recalcado que a los socialistas les iría "mucho mejor" si se preocupasen "de España, no de si Sánchez va a ser presidente del Gobierno". "Si pensasen en España, posiblemente a ellos les iría mejor, pero llegan tarde porque han hecho ya mucho daño", ha resaltado.

Critica la gestión de los fondos europeos

Por otra parte, el responsable de Economía del PP ha criticado la gestión de los fondos europeos que ha realizado el Ejecutivo y ha recordado que él mismo ya avisó en su día cuando era consejero en Andalucía que "la fórmula de los mecanismos de los Next Generation no iba a funcionar". "Me criticaron, me atacaron y el tiempo demuestra que lo que nosotros planteábamos era real", ha manifestado.

Bravo ha indicado que el PP no dispone de datos sobre el dinero que se ha ejecutado y "ese es el problema". Según ha añadido, la Intervención General de la Administración del Estado informó en agosto del 2021 de que se habían ejecutado un total de 104 millones de euros, algo que provocó una "profunda alarma" por la escasa ejecución. Sin embargo, ha lamentado que desde entonces esos datos no hayan "vuelto a salir".

Además, ha criticado que la Comisión de Coordinación de los Next Generation no se haya reunido desde agosto de 2021 y que la plataforma CoFFEE —un sistema de información de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)— no esté en marcha cuando debía estarlo desde el año pasado.

Evitar que haya "otro Plan E" con los fondos

El vicesecretario de Economía del PP ha subrayado que el PP lleva meses exigiendo públicamente explicaciones al Gobierno, así como "transparencia con los datos". "Pero este Gobierno sigue sin darlos", se ha quejado, para criticar que el Ejecutivo "lamine todas las vías" que puede utilizar la oposición para lograr información sobre los fondos.

En ese caso, ha dicho que su partido lo que está haciendo es "levantar la voz" y ha mostrado su disposición a sentarse con el Gobierno para que "corrijan" los problemas de gestión, de forma que el dinero llegue a las familias.

Se trata, ha proseguido, de que esto "no se convierta en otro plan E de Zapatero, en este caso en un plan E de Sánchez, sino que se convierta en un elemento transformador de las políticas económicas de este país" cuando se disponen de 160.000 millones, a los que hay que sumar los fondos estructurales.

"Estamos perdiendo oportunidades y nos conformamos con que crecemos un 0,2%", ha lamentado Bravo, para concluir que nunca un Gobierno en la historia de España ha contado con 200.000 millones de euros.

El dirigente del PP ha advertido de que se va a producir una visita de la presidenta de la Comisión de Seguimiento Presupuestario de la UE y confían en que su visita sirva para ofrecer respuestas a lo que el PP viene reivindicando porque los españoles no se pueden permitir perder la "oportunidad" que ofrecen los fondos. Como ejemplo de lo que está sucediendo, ha citado el "fracaso" del PERTE del vehículo eléctrico.