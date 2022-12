La vida de María José Galera a los 53 años como vigilante privado, dos décadas después de 'GH': "Me merezco ir a un 'reality'"

María José Galera saltó a la fama hace ya 22 años, cuando se embarcó en el proyecto Gran Hermano, en esos momentos un formato novedoso para la televisión -y la sociedad- española. Ella tiene el 'honor' de ser la primera expulsada de la historia del reality de convivencia.

Después de salir del programa llegaron colaboraciones como tertuliana, polémicas y varios tumbos personales y profesionales que le llevaron a tener que reinventarse.

Ahora, alejada totalmente del medio, hizo una excepción para hablar en Sábado Deluxe de su actual vida como vigilante privado. "Me encanta proteger a la gente", reconoce, muy feliz. "Tengo mucha fuerza y mucho ánimo. Y sí, a los 53", aseguró nada más entrar en plató.

Además de trabajar como vigilante de seguridad, Galera reveló que se está formando para ser escolta de seguridad privada. "En el trabajo estoy creciendo", admitió.

Haciendo un guiño a su etapa en GH, y a modo de broma, aseguró: "Le he encargado a mi marido que cuando me muera me pongan en la tumba: 'por fin le quitaron la pierna de encima'".

Además, se postuló para ir a Supervivientes. "Al único reality al que iría sería a Supervivientes, a demostrar cómo se pesca y cómo se come. Me merezco entrar en un reality", comentó. Marta López, entonces, le dijo: "Para ti Supervivientes sería un paseo con lo que has pasado en la vida".

María José recibió la sorpresa en plató de su hija mayor, Patricia. "Le doy mi enhorabuena por cómo es como madre, quiero darle toda la fuerza que ella se merece. Sé que tiene la fuerza que a ella le caracteriza, pero estoy aquí para recordárselo", le dedicó a su madre, envuelta en lágrimas.