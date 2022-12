Las gemelas de 'First Dates' padecen la misma enfermedad que les ha sumido en una depresión: "Tuve pensamientos suicidas"

Marisa y Cristina se meten cada noche en la casa de millones de españoles. Son las camareras de First Dates, programa de Cuatro. Sin embargo, poco se conoce de ellas. Hasta ahora. Las gemelas, como comúnmente se las conoce, acudieron a Fiesta y allí hablaron de la parte más íntima de su vida.

Tienen 44 años, son extremeñas, actrices y, para sorpresa de todos, confesaron que ambas padecen la misma enfermedad: Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

"Desde pequeñas, hacíamos cosas muy extrañas, pero pensábamos que éramos así, que teníamos algunas manías, como abrir y cerrar el armario varias veces. Pero, con el tiempo, se volvió como más sucia la mente, como que nunca estábamos en paz. Yo pensaba que la gente era así, pero todo cambió cuando iniciamos el tratamiento", contaron ante Emma García.

Además, desvelaron cuándo se dieron cuenta de la enfermedad que sufrían, de la que fueron conscientes cuando sus manías arrastraban a gente de su alrededor, sobre todo a sus padres. Un día, narraron, su padre se desvaneció de escuchar continuamente a sus hijas contar una y otra vez lo mismo.

Pero la cosa fue a más, ya que empezaron a autolesionarse debido a que el dolor físico les calmaba durante unos momentos. "Yo no podía ni con mi vida", narraron.

Y, mientras, estaban trabajando en televisión. "Te tragabas las lágrimas, te tragabas la ansiedad, sonreíais y, mientras podías, te escondías, te ponías de los nervios a escondidas… Matías Roure, Lidia Torrent (sus compañeros en FD), y compañeros de maquillaje lo vivieron. La directora fue un gran apoyo", contaron.

Además, narraron cómo les tenían que tapar con maquillaje las marcas de sus autolesiones. "Yo le decía a la de maquillaje: 'mira lo que me he hecho, por favor tápamelo'. Ella ya sabia que tenía esto. Cuando estás muy mal no lo puedes esconder".

Según su relato, al principio se lo diagnosticaron a una de ella y, cuando comenzaba a salir del pozo de la depresión gracias a la terapia, cayó la otra. "Yo no podía ni soportar el daño que provocaba. Quería soledad, te aíslas. Me iba a pasear por Madrid y tenía pensamientos suicidas, en plan: '¿a quién le escribiría una carta?'. Y luego pensaba que cómo iba a hacerle eso a mis padres", desveló.

Respecto al tratamiento que están llevando para hacer frente al TOC, revelaron: "Tienes que ir al psicólogo y, en algunos casos, al psiquiatra. Lo dijimos, no lo tapamos y nos pusimos en buenas manos. Nos tratamos con una terapia cognitivo-conductual para aceptar los miedos y no rechazarlos. Se puede salir, ese es el mensaje que queremos transmitir, pero hay que ponerse en manos de profesionales".