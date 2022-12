El PP ve en la modificación de la malversación "una rendición más" y Arrimadas dice que Sánchez es el "príncipe de los corruptos"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han expresado este domingo su rechazo a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos que añadiría al Código Penal un nuevo tipo de malversación. Este consiste en que el desvío irregular de dinero dentro de la misma administración pública se penalizaría con hasta cuatro años de cárcel, dos menos que la pena máxima establecida ahora, y 6 de inhabilitación.

Rollán, que ha participado en una manifestación en Pamplona contra el acuerdo entre Gobierno y EH Bildu que pone fecha al traspaso de Tráfico a Navarra, ha señalado refiriéndose a la malversación que "el Partido Socialista y Podemos están intentando defender lo indefendible, están intentando encubrir lo que es una rendición más, una pleitesía más a los independentistas de ERC".

El dirigente 'popular' ha considerado que "lo que tiene que hacer" el Ejecutivo es "convocar elecciones y en cualquier caso, que no lleve a cabo ninguna modificación legislativa más por la puerta de atrás". "Está dinamitando los pilares del Estado mediante una figura nada ortodoxa como es la figura de la enmienda, hurtando los contrapoderes, que los informes que han de conformar un expediente estén ocultados", ha añadido.

"No es el procedimiento en la tramitación legislativa parlamentaria y se ha hecho absolutamente toda esta hoja de ruta dinamitando la separación de poderes, el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial", ha afirmado.

Por su parte, la líder de Ciudadanos ha afirmado que Pedro Sánchez es "el príncipe de los corruptos, el príncipe de los sediciosos, el príncipe de los malversadores, el príncipe de los que dan golpes de Estado, con Sánchez en el Gobierno los únicos que viven mejor ahora son los malversadores, por tanto, los corruptos, y los sediciosos".

Arrimadas ha defendido que "en España se debe luchar más contra la corrupción y no desde luego tener un Gobierno que es capaz de hacer cambios en el Código Penal a medida de cuatro delincuentes, que son en los que se sustentan". "A mi me parece que es una auténtica vergüenza. No puede ser que con el Gobierno de Sánchez los que han mejorado en su vida hayan sido los corruptos y los sediciosos", ha concluido.