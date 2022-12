¿Conservas algún 'Master del Universo' de tu infancia? Pueden valer una fortuna

Los que nacieron a finales de los 70 o a principios de los 80, sobre todo si eran varones, mantendrán imborrable el recuerdo de lo que en todo el mundo (España incluida) eran los más preciados muñecos de acción: los 'Masters del Universo'.

Creados por el gigante de la industria juguetera Mattel en 1981, mezclaban los géneros de magia y brujería con el de la ciencia ficción para crear una colección de musculados muñecos y siniestras fortalezas que arrasaron en las jugueterías de todo el mundo hasta finales de la década.

Pese a que posteriormente hubo reediciones de los clásicos muñecos de He-Man, Skeletor y otros, los originales de los 80 mantuvieron un halo de juguete de culto que aún siguen teniendo.

Por eso, si conservas alguno de esos muñecos, y si en tu infancia tomaste la improbable decisión de no sacarlo de su paquete original, es posible que poseas una pequeña fortuna.

Según recoge This Is Money, el portal económico del Daily Mail, Joanne McDonald, subastadora del comerciante de juguetes Vectis, dice: "Este amor renovado por los viejos clásicos está ayudando a impulsar un aumento en el valor de los juguetes viejos como inversiones, que no deben confundirse con los que se juegan el día de Navidad".

McDonald da el ejemplo de una figura de He-Man, el protagonista de la serie 'Masters del Universo' de principios de la década de 1980. Ahora se puede vender por unos 2.000 euros si se ha conservado en su embalaje y su tarjeta original.

Y si el muñeco es de los raros, es decir, de los que hubo pocas ediciones, la cifra puede hasta duplicarse, como en el caso de una figura original de Megator, uno de los villanos del universo.

Sin embargo, si aún conservamos nuestros muñecos, pero tras haber jugado con ellos durante años y con sus inevitables signos de desgaste, el precio se reduce drásticamente a unos pocos euros.