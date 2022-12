Alba Carrillo destapa las mentiras de Jorge Pérez: de la noche juntos a un futuro viaje a París

Este sábado 10 de diciembre, Telecinco emitió el esperado polígrafo de Alba Carrillo en el Deluxe. La comunicadora consiguió prácticamente un pleno de verdades, no sin antes contar que había sufrido amenazas legales si hablaba de temas íntimos, algo que modificó alguna de sus respuestas.

La modelo afeó que el guardia civil animase a Cristina Porta y Bea Jarrín a defenderlo en lugar de asumir él mismo la responsabilidad, y recordó que la noche en la que ocurrió todo, él llegó a tontear también con ellas dos. "Mientras me tocaba el culo le daba la mano a otra", recordó.

Carrillo dejó claro que no fue cosa de una noche, sino que ella y Jorge llevaban mucho tiempo flirteando y ella estaba completamente segura de que, en algún momento, ocurriría algo entre ambos. "Me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes", aseguró.

¿Te preguntó Jorge Pérez si te ponías celosa al verlo coquetear con Cristina Porta en la fiesta?

Alba Carrillo: "SI"

Conchita Polígrafo: "DICE LA VERDAD"#CrisPorta10D #polialbitadinamita #SABADODELUXE pic.twitter.com/MG0bHxABrZ — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 10, 2022

Además, y aunque ella lo negó, el polígrafo indicó que la colaboradora había llegado a estar enamorada del ganador de Supervivientes 2020.

Tanto es así, que este le había llegado a decir que, si se separaba de su mujer, "cogería" de sus hijos a los que tienen edades más similares al de Alba (11 años) para irse todos juntos en una furgoneta. Por otro lado, recordó que ambos le pedían a Miguel Ángel Nicolás coincidir en Ya es mediodía.

Según Verificó Conchita, la noche de la fiesta ambos estuvieron flirteando, luego él comenzó con Cristina Porta y Bea Jarrín para darle celos y, tras discutir, ella se marchó con Marta López.

Sin embargo, y como seguía enfadada, desde el taxi de camino a la casa de Marta le llamó para descargar su enfado y, finalmente, él fue a casa de Marta y ambos se acostaron, aunque ella lo negó por las amenazas legales y Conchita dijo que mentía.

Al día siguiente, Jorge le dijo que le gustaría ir a París con ella y se despidieron pasionalmente después de que él condujese hasta casa de ella. Además, recalcó que no creyó que fuese la primera vez que Jorge era desleal a su mujer, por la naturalidad con la que llevó todo.

El polígrafo también confirmó que a Alba le constaba que Alicia había filtrado a algunos colaboradores una versión edulcorada de aquella noche, y que Canales Rivera le había sido infiel a su novia Isabel con Alba Carrillo, y esta añadió que el torero le había dicho que el único motivo por el que querría volver con Isabel era que tenía dinero.