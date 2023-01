Guppys, neones, corydoras... cuáles son los peces más comunes en los hogares españoles y cómo cuidarlos

El mundo de la acuariofilia es muy amplio. Existen cientos de especies de peces y cada una de ellas requiere de unos cuidados específicos, por lo que, a la hora de escoger deberemos saber cuales tienen las mismas necesidades y pueden convivir en un mismo espacio.

A la hora de introducirnos en este hobby Pepe Martínez, presidente de la Sociedad Acuariofila Valenciana (SAV), nos explica que debemos seguir unas normas básicas empezando, precisamente, por "elegir unas especies que se comporten de manera pacífica entre ellas y que se encuentren a gusto".

"Tendremos que pensar en la cantidad adecuada de individuos según el volumen del acuario y en los grupos, parejas o solitarios, según la variedad", añade. "También debemos reproducir el ambiente dentro del acuario con plantas y raíces o rocas, que les proporcionen tranquilidad y refugio".

Además, el presidente de SAV explica que, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos, debemos contar con "el equipo necesario y adecuado para mantener los valores de temperatura, la cantidad de nitratos y fosfatos y la dureza del agua, estables". "Por ejemplo, en Valencia el agua es muy dura y se debe mezclar con agua de osmosis, mientras que en Madrid es muy blanda (mejor para los peces) pero en ocasiones hay que añadirle sales minerales para algunas variedades".

A la hora de escoger las especies que habitarán en nuestro acuario, lo más aconsejable es "asesorarse bien". "A ser posible, hacerlo con alguna entidad como la nuestra, que su fin no sea el comercial y que sobre todo se dedique a enseñar cómo hacerlo bien", expresa Martínez.

Según el presidente de SAV, hay más de 150 especies muy populares entre los aficionados a la acuariofilia, por lo que es difícil determinar cuáles son los que más podemos encontrar en los hogares españoles. No obstante, sí podemos hablar de algunas especies muy vendidas y que, además, son ideales para principiantes.

Pez guppy



El pez guppy es uno de los peces más famosos en el mundo de la acuariofilia. Proviene del Caribe y es considerado uno de los más fáciles de mantener, lo que le convierte en la elección perfecta para aquellos que se están introduciendo en la acuariofilia.

Ejemplar de pez guppy. PIXABAY

Según la revista Zooplus, "este pez de hasta cinco centímetros de largo reside en bancos de peces, por lo que en el acuario también debe tener compañía". "Se lleva bien con otras especies, sobre todo con el Corydora paleatus", detallan. "Se reproducen con rapidez y les gusta tanto el alimento seco, como el vivo".

El acuario de estos peces debe ser de agua dulce y mínimo de 54 litros (con un ancho de 60 centímetros). "La temperatura ideal está entre los 24 y los 27 grados y el pH entre 6 y 7,5", añaden en el artículo. "Como curiosidad, prefieren una vegetación densa y les encanta nadar".

Pez tetra neón

Otro de los peces más vendidos y también fáciles de cuidar es el pez tetra neón, unos pequeños de agua dulce procedentes del Amazonas. "Son una alegría para la vista gracias a sus brillantes bandas rojas y azules", expresan desde Zooplus.

Ejemplar de tetra neón. PIXABAY

"Solo están cómodos en bandadas y por eso han de tenerse en acuarios con al menos diez compañeros, cuantos más, mejor", añaden. "Esto también se aplica al tamaño del acuario, que debe poder contener 60 litros de agua, como mínimo".

Estos peces conviven bien "con pequeños y pacíficos peces de agua dulce de Sudamérica", según la revista. "Por ejemplo, con el pez ramirezi crean una especie de simbiosis, pues estos observan desde el fondo a los neones, quienes nadan más cerca de la superficie, y son capaces de prever los peligros según el comportamiento de estos".

Pez platy

El pez platy es otro ejemplo de pez popular entre los primerizos en la acuariofilia. Proviene de América Central y tiene un carácter sociable, por lo que es preferible tenerlos en grupo, en acuarios de agua dulce.

Ejemplar de pez platy PIXABAY

"Es un habitante de acuario muy armonioso y se lleva bien con los guppy, peces gato de hocico barbudo, los corydora paleatus, los caracoles y muchas otras especies de agua dulce amistosas", aseguran desde la revista Zooplus. "Sin embargo, se vuelven un poco tímidos en presencia de peces más grandes y vivaces".

Se trata de una especie que puede encontrarse en una gran variedad de colores que, cuando está sano no para quieto. No obstante, es recomendable que su acuario contenga musgos o plantas flotantes en caso de querer esconderse.

Peces molly

Otros peces populares y fáciles de cuidar son los peces molly. El común es el de color anaranjado con aletas transparentes, pero a día de hoy existen varios tipos diferentes, como su versión negra. "Estos peces llegan a medir entre seis y diez centímetros y son considerados robustos", expresan desde Zooplus.

Un ejemplar de pez molly. PIXABAY

Los mollys son considerados peces amistosos. Conviven bien con otros peces que sean pacíficos, como los guppy o los platy, mencionados anteriormente. "Se vuelven un poco tímidos en convivencia con tetras más grandes o cíclidos", comentan en la revista.

"Les encanta el calor, por lo que la temperatura del agua debe mantenerse entre los 24 y los 28 grados, mostrando que están cómodos mediante un movimiento de balanceo", añaden. "El acuario debe ser de agua dulce, como mínimo de 100 litros".

Corydora paleatus

Los corydora paleatus son otra de las especies de peces más populares en los acuarios españoles. Son conocidos por ayudar en la limpieza del acuario. "Al contrario que su familiar cercano, el pez gato, le gusta vivir en compañía de sus semejantes y siendo ideal que haya varias parejas juntas", detallan desde la revista de animales.

Ejemplar de Corydora paleatus CREATIVE COMMONS

Físicamente se caracterizan por tener unas placas óseas sobresalientes que protegen su cuerpo desde la cabeza hasta la cola, como si de un caparazón se tratase. "También son llamativos los barbillones en la boca, con los que absorben los olores y que usan para explorar el suelo", añaden los expertos de Zooplus.

"Los corydoras son amistosos y se llevan bien con casi todos los peces de agua dulce, no obstante, como hay incontables tipos de esta especie que no solo varían en tamaños y colores, si no también en lugares de origen y exigencias de temperatura, si estás pensando en adquirir uno de ellos, hay que informarse bien de los requisitos de cada tipo", advierten.

Pez betta

Por último, entre los peces más populares y fáciles de mantener se encuentra el pez betta, procedente de Camboya y Tailandia. "Es uno de los peces laberíntidos más coloridos que existen", afirman desde Zooplus. "Su color originario es un marrón rojizo, pero mediante la cría se ha extendido a azules e incluso negros".

Ejemplar de pez betta. PIXABAY

En el caso de los betta, los machos son bastante agresivos entre sí, llegándose a atacar y destrozarse las aletas. "Se pelean hasta que uno de los dos muera", aseguran los expertos de Zooplus. Por este motivo, es mejor tener solo un macho por el acuario, que puede estar acompañado por varias hembras.

"Con hembras y otros peces son mucho más pacíficos, pero antes de ponerlos a convivir con otras especies debemos informarnos bien de que sean compatibles", recomiendan.

Los borrachitos, los fantasmas (rojo y negro), los tetra pingüinos, arlequines y danios zebra, son otros peces también muy populares que se venden con regularidad, según el presidente de SAV. No obstante, como ya ha comentado, podemos estar hablando de al menos 150 especies famosas que habitan los acuarios españoles.

Independientemente de las especies elegidas, y asumiendo siempre que las compras se realizan con cabeza y buen asesoramiento, y no por impulso, siguen siendo seres vivos de los que responsabilizarse hasta el final.