Dani Mateo pide perdón por una pillada en pleno directo de 'Zapeando'

Mirar el móvil cuando se está en pleno directo en televisión tiene consecuencias. El presentador de Zapeando, Dani Mateo, ha tenido que pedir disculpas este viernes después de haber sido pillado in fraganti consultando su teléfono cuando pensaba que las cámaras no le estaban grabando.

Ha sido el defensor de la audiencia, Santi Alverú, quien ha pedido explicaciones a Dani Mateo después de mostrar el mensaje de Eli, una espectadora del programa: "Dani, te digo lo mismo que le digo a mis alumnos: ¡Deja el móvil cuando estés en clase! Por cierto, me he quedado con las ganas de saber qué estabas viendo. Era algo de Elvis".

El programa ha emitido entonces las imágenes del momento, ocurrido justo al volver de la pausa publicitaria, en el que se ve al presentador ajeno a las cámaras mientras revisaba su teléfono, y solo reacciona cuando uno de sus colaboradores le avisa. "Caramba, estaba viendo una cosita... No, es que me gusta ver los anuncios en el móvil", trató de justificarse entonces con ironía Dani Mateo.

Tras exponer al presentador, Alverú se inspiró en la profesión de la espectadora para preguntarle a Mateo qué estaba viendo. "Voy a hacer lo mismo que los profesores cuando nos pillaban en clase: Dani, ¿qué estabas viendo? Cuéntalo para que nos riamos todos", le dijo.

Finalmente, Dani Mateo se ha disculpado ante la audiencia. "Es verdad, tengo que pedir perdón a todo el mundo, muy mal", ha reconocido.

Además, el presentador ha explicado el motivo por el que tenía el móvil en la mano y no se percató de la vuelta de la publicidad. "Es que me estaban sonando los mensajes porque el otro día, con un colega, después de ver la peli de Elvis, que es un peliculón, decíamos: ¿no es verdad que se dijo que había un bocadillo que comía Elvis que fue lo que ya le reventó la 'patata', porque eso era grasa pura? Y estuvimos con eso hasta que se acabaron las cervezas. Entonces me empezó a mandar mensajes diciéndome que había encontrado el bocadillo", aclaró.

El presentador aprovechó entonces la pausa de la publicidad para mirar esos mensajes. "¿Y qué llevaba el bocadillo?", quisieron saber sus colaboradores. "No me dio tiempo, porque como me pillaron...", respondió Dani Mateo.

Estas explicaciones no convencieron a Santi Alverú, que terminó diciéndole: "La anécdota es fascinante, pero no te justifica".