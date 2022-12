Pablo Motos abronca a Tamara Falcó por su actitud en 'El Hormiguero'

Tamara Falcó se convirtió esta semana en el tema de conversación de la tertulia de actualidad de El Hormiguero a raíz de ser el personaje público más buscado en Google durante este 2022. Pablo Motos ha aprovechado que tenía a la colaboradora delante para preguntarle por su opinión ante esta noticia, pero la reacción de la marquesa de Griñón ha terminado por desesperar al presentador, que incluso llegó a darle un toque de atención.

"Eres el personaje público más buscado en Google en 2022 en España. Le ganas a Isabel II, le ganas a Vladimir Putin... ¿Crees que es bueno o es malo?", quiso saber Motos ante la atenta mirada de Tamara Falcó.

El gesto de la colaboradora, sin decir ni una palabra, provocó la primera reacción de Motos, que le advirtió con un "no empieces" a la hija de Isabel Preysler. "No sé, depende...", comentó Falcó.

"Cuando te enteraste, ¿qué pensaste?", le preguntó entonces su compañera María Dabán, tratando de ayudarle a encontrar la respuesta. "Tampoco lo pensé mucho...", dijo entonces Tamara Falcó, con cara de poco interés.

La actitud de la marquesa de Griñón hizo perder la paciencia a Pablo Motos, que le lanzó una reprimenda a su colaboradora: "La gente tiene mucho interés, ¿vas a estar toda la tertulia con monosílabos?".

La respuesta de Tamara Falcó no convenció al presentador: "Sí, hoy me he despertado con monosílabos, pero no me preocupa, porque tenemos mucha política y tenemos dos expertas, así que…", dijo la colaboradora.

Pablo Motos le contestó entonces de manera irónica, imitándola. "He venido a la tertulia, y ya anuncio que no pienso hacer la tertulia".

Falcó trató de justificarse diciendo que ya había "comentado mucho" sobre la camisa que llevaba Juan del Val, pero el presentador dejó de andarse con rodeos y la puso en su sitio: "Quiero que hables", espetó.

Tras esa orden, la colaboradora decidió dar el brazo a torcer y finalmente dio su opinión, bromeando: "Pues qué sorpresa, la verdad... ¿Por qué me busca la gente?", se preguntó.