Tu horóscopo diario: sábado 10 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 10 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si quieres que las cosas te salgan como deseas en el amor y poder ver realizados tus sueños tienes que ser capaz de controlar tu carácter vehemente y tu ardiente deseo de quemar etapas rápidamente, pero de este modo solo perderías a la persona que tanto quieres. Ahora tienes que tomar una actitud mucho más pasiva.

Tauro

Disfruta de las cosas sencillas y abandónate a la paz del momento presente, junto a tus seres queridos y pudiendo echar la vista atrás para ver el largo camino recorrido. Ya habrá otros momentos para ir en pos de tus ambiciones y concentrarte en los objetivos a conseguir, pero este día te lo tienes que reservar para ti.

Géminis

La influencia de Marte, en tránsito por tu signo, te impulsará tanto a la acción y la realización de tus sueños como también a la diversión, como te va a suceder hoy. Y ciertamente hoy podrías tener un día bastante feliz, en el que olvidarás de todos los problemas, pero también debes tener mucho cuidado con los excesos.

Cáncer

Una de las cosas que te producen más dolor es que tú siempre estás ayudando, de un modo u otro, a las personas que quieres e incluso a las que te rodean, casi siempre con la mayor generosidad y desinterés; pero cuando tú sufres o tienes problemas no tienes a nadie a tu lado que te tienda la mano. Pronto la vida te compensará.

Leo

Este podría ser un día ideal para dar comienzo a un romance, o quizás a una gran amistad. Las influencias astrales no podrían ser más favorables para ti. Si te es posible hoy debes dedicarte a hacer aquello que más te apetece o que sientes como vocación y dejar que el destino te traiga algo muy bueno que te estaba reservando.

Virgo

No te angusties ni te entristezcas porque muy pronto tu vida va a tener un cambio afortunado, y precisamente en aquello que en el fondo más deseas y necesitas, en los asuntos del amor o la familia. Algo muy bueno se acerca, e incluso antes de que se haga realidad vas a tener varias señales claras y evidentes de que llegará.

Libra

Hoy te interesaría más conducirte por la fría razón y la inteligencia que por las emociones, si lo haces así vas a tener un día mucho más positivo, o vas a evitar problemas o crisis que te surgirían si dejas que te dominen los sentimientos. Además, el ámbito familiar o el entorno del hogar te amenazarán con algún disgusto.

Escorpio

Una de las cosas que más te caracterizan es tu tendencia a sentirte atraído por muchas cosas que a los demás les pondrían en fuga: el peligro, los misterios, la muerte y otras cosas afines. Por una u otra razón algo de esto protagonizará el día de hoy para ti, ya sea porque lo buscarás tú o porque el destino lo pondrá en tu camino.

Sagitario

Las influencias planetarias te favorecen, especialmente la de Júpiter, el regente de tu signo. Te lo parezca o no este es un buen momento para ti y se te abre un futuro bastante esperanzador. Sin embargo, en lo más profundo de tu corazón, una secreta tristeza o un cierto deseo de aislarte tiende a adueñarse de ti, ten cuidado.

Capricornio

Comienza un periodo esperanzado para ti en los asuntos del corazón y los placeres en general porque hoy el planeta Venus va a entrar en tu signo y transitará por él durante algunas semanas. Aprovecha este momento para estar con las personas que más quieres o también para si deseas comenzar algún nuevo romance.

Acuario

Hoy tendrás un estado anímico un poco negativo porque el día no va a salir del modo que a ti te hubiera gustado, ya que no se puede descartar que tengas un pequeño jarro de agua fría en la vida íntima. Además, quizás tengas que realizar tareas que no te apetecen demasiado o estar acompañado de personas incómodas.

Piscis

Una de tus mayores virtudes, y de las cosas que más te caracterizan, es tu tendencia a luchar por tus seres queridos o también por alguna causa perdida que tú sientas que merece la pena, y hoy se te presentará alguna de esas situaciones en el entorno más íntimo o familiar. Te creas problemas para que otros no los tengan.