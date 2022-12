Carlos Higes clava su ensayo a dos días de Eurovisión Junior 2022, donde se le podrá votar desde España y de forma gratuita

El joven Carlos Higes, el joven de once años que representará a España en Eurovisión Junior 2022, ha protagonizado este viernes un segundo ensayo en el que ha potenciado su actitud sobre el escenario, más enérgica y atrevida, y durante la que ha ejecutado vocalmente a la perfección la canción de Señorita, la apuesta española para Eurovisión Junior 2022.

"La verdad es que me lo he pasado genial. Hemos hecho tres pases y el tercero ha sido una bestialidad, me lo he pasado genial. Estoy súper contento y, como nos dicen todos, lo importante es cómo nos sentimos en el escenario y lo que transmitimos", ha contado un Carlos aún emocionado nada más bajar del escenario.

Acompañado de Mauro, Juan Diego, Adrián y Felipe, y vestido completamente de blanco, Carlos ha dejado muy buenas sensaciones en esta segunda prueba en la que ha tenido 30 minutos sobre en el Karen Dermichyan para realizar los últimos ajustes de la propuesta escénica de la austriaca Marie-Sophie Kreissl, que incluye un buen número de primeros planos de Carlos Higes para transmitir la alegría y encanto personal del artista valenciano a través de la pantalla.

Catorce cámaras y alrededor de 70 planos, que combinan transiciones muy rápidas en algunas partes, con otras más lentas en el puente para captar las emociones de Carlos, definen la realización española, que incluye efectos de pantalla dividida y seis bailarines animados que se unirán a Carlos y los bailarines en el escenario como superposiciones.

Votos desde España para nuestro representante

En la edición junior los espectadores de cada país pueden votar, gratis y online, por su propia candidatura en la web oficial (aquí). Las votaciones se abren este viernes a las 20.00 horas, en la web oficial del festival, y se cerrarán justo antes de que comience el show del domingo 11, a las 16.00 horas. Tras las actuaciones, se volverán a abrir durante 15 minutos.

Los votos registrados serán contabilizados por la organización, que los convertirán en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación, mientras que el otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional. Carlos y sus bailarines han animado a los espectadores españoles a votar: "Cada voto vuestro es una sonrisa nuestra. Os agradecemos muchos vuestro apoyo", ha afirmado Carlos.