Vox celebra la moratoria a los vehículos de mercancías en Centro pero avisa que "queda mucho" para negociar las Cuentas con el PP

Es un paso hacia adelante, pero queda "mucho camino por recorrer" para que Vox se siente a negociar los Presupuestos de 2023 para la capital, sumidos en una parálisis desde hace meses por la negativa de los de Javier Ortega Smith a hablar sobre las cuentas hasta que suspendan las multas restricciones a los vehículos con etiqueta A [los más contaminantes] en la ciudad. Este viernes, el socio de investidura del PP, ha aplaudido la nueva moratoria anunciada por el Gobierno municipal para que los mercancías con clasificación ambiental B puedan seguir accediendo a la Zona de Especial Protección Distrito Centro hasta el 31 de diciembre de 2023. Ahora bien, que "el alcalde no se quede aquí y continúe extendiendo la moratoria al resto de coches", ha exigido Vox en una comunicado.

"El equipo de gobierno acierta cuando aplica las medidas propuestas por Vox", reza el titular de la nota de prensa para decir a continuación que la proposición de una moratoria era una de las propuestas que ellos defendieron y que "el alcalde había repetido hasta la saciedad que 'era imposible' y que la Ordenanza de Movilidad no se podía modificar". A juicio de la quinta fuerza del Ayuntamiento, cuyos cuatro votos son esenciales para que el proyecto presupuestario del Ejecutivo de PP y Cs salga adelante, el "alcalde esgrimía una serie de argumentos, que se acaba de demostrar que eran falsos y de mero interés político y electoralista".

"El primero el de la imposibilidad legal de establecer una moratoria o modificar la Ordenanza de Movilidad, el alcalde repitió una y otra vez que ‘Javier Ortega sabe que legalmente no se puede hacer’, el segundo que la Ley de Cambio Climático no lo permitía y el tercero que la Unión Europea impondría severas sanciones si esto se hacía", exponen en el escrito.

Para el grupo que lidera Ortega Smith, "una vez se ha demostrado que la Ordenanza de Movilidad es modificable y se pueden establecer moratorias", se debe ayudar no solo a transportistas y profesionales, sino a los "trabajadores, autónomos o estudiantes que cada día vienen a Madrid a cumplir con sus obligaciones diarias".

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha vuelto ha pedir a Vox que se siente a negociar las Cuentas. "Apelo a la dirección nacional", ha dicho Almeida, quien sigue señalando a Ortega Smith como el máximo responsable del bloque presupuestario . "No puede ser que en la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio diga que aprueba los Presupuestos por responsabilidad y porque no pueden bloquear la Comunidad y Javier Ortega Smith se niegue sentarse a negociar en el Ayuntamiento. No es comprensible", ha concluido.

La oposición acusa a Almeida de 'mercadear' con la salud

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, no tiene ninguna duda: la moratoria no es más que "una primera concesión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a Vox a cambio del presupuesto". "Está claro que la ultraderecha no se va a quedar aquí porque lleva años queriendo cargarse Madrid Central a toda costa", ha declarado Maestre, quien ha remarcado que existe "un serio peligro de que Almeida haga aún más concesiones y que permita la entrada a más coches contaminantes en el centro de la ciudad", como parte de una operación de mercadeo.

Maestre está segura de que "las negociaciones con Vox acaban de empezar". Más Madrid, en todo caso, será "inflexible porque jugar con Madrid Central es jugar con la salud de los madrileños", ha remachado. "Si la intención de Almeida es aprobar unos malos presupuestos a costa de nuestra salud nos va a tener enfrente en el Ayuntamiento y en la calle. Madrid Central no se toca. ¿Hasta dónde está Almeida dispuesto a ceder? ¿Hasta dónde está dispuesto a jugar con nuestra salud?".

Además, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha lamentado que con el alcalde "gane la economía frente a la salud" tras el anuncio de la extensión del permiso a los vehículos de mercancías para circular por Centro. "Este Gobierno sigue sin tomar medidas efectivas y eficaces para combatir la contaminación, que mata a 2.000 personas cada año", ha abundado al respecto.