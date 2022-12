'El programa de AR' desmiente la posible crisis entre Piqué y Clara Chía y muestra, en exclusiva, las imágenes de su última escapada

En los últimos días, la prensa rosa se había hecho eco de la posible crisis que estaría atravesando la relación entre Piqué y Clara Chía. Una situación que no sería de extrañar debido a la sobreexposición del futbolista por su separación de Shakira.

Sin embargo, este viernes, El programa de Ana Rosa ha mostrado, en exclusiva, algunas imágenes que demostrarían que, lejos de estar atravesando una crisis de pareja, están pasando por uno de sus mejores momentos.

"La pareja sigue exactamente igual, el lunes, Piqué fue a buscar a Clara a casa de sus padres", ha comentado Paloma Barrientos en el Club Social del matinal de Telecinco. Por su parte, Adriana Dorronsoro ha apuntado que ambos se quedaron "mucho rato" hablando dentro del coche del deportista.

"El tema de Shakira y Piqué ya no da más de sí. Se firmó ese acuerdo y no es cierto que Shakira le dijera a él que no puede comprar o alquilar algo en Miami, ¿estamos locos? Por supuesto, va a estar con sus hijos porque va a disfrutar de ellos y Clara, tres cuartos de lo mismo", ha agregado Barrientos.

Así, el matinal ha mostrado las imágenes en las que se puede ver al futbolista y a su novia acompañados del hermano de Piqué y otra mujer en el interior de un avión: "Estuvieron comiendo todos juntos en un sitio de hamburguesas de comida rápida. Luego se fueron a Praga, se sentaron en asientos separados, Piqué con su hermano y Clara con la otra chica. Pero tras el despegue, él fue al sitio de ella a verla", ha señalado Dorronsoro.