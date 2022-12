Choque entre Puig y las residencias por el fin de las restricciones Covid de cara a la Navidad

Las residencias de la tercera edad de la Comunitat Valenciana quieren que la ansiada normalidad tras la pandemia de la Covid-19 llegue también a sus 25.000 usuarios y a sus familiares, así como a las 5.000 personas que trabajan en ellas, sobre todo de cara a la Navidad. Los requisitos para las visitas, la rigidez organizativa o el bloqueo de 400 habitaciones para aislamientos en toda la Comunitat son algunas las restricciones aún vigentes. Por ello, han pedido al Consell de Ximo Puig el fin de la mayoría de las medidas específicas en los centros para personas mayores, algo que se abordará este lunes en una reunión entre Políticas Inclusivas y de Sanidad, aunque el titular de esta última conselleria, Miguel Mínguez, por el momento se niega, ya que sostiene que sirven para evitar muertes y solo las retirarán "cuando los expertos lo aconsejen".

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) espera que la normativa Covid valenciana se flexibilice en la próxima reunión entre Sanidad e Igualdad y que no se "cronifiquen" las restricciones. Ambos departamentos mantuvieron un encuentro para abordar este asunto hace dos semanas, pero se acordó una nueva cita que tendrá lugar este lunes para analizar toda la información disponible y tomar, en su caso, una decisión.

La patronal autonómica del sector apunta a una mejora en los datos sobre la incidencia de la pandemia en el colectivo de residentes en el marco de la administración de la cuarta dosis de la vacuna. Por ello, lamenta que las residencias y centros de día sigan con una norma específica que "impide avanzar hacia la normalidad total en la vida de las personas que viven" allí, a pesar de la eliminación de las restricciones sanitarias en el conjunto de la sociedad durante los últimos meses.

Según apunta Aerte con datos del Imserso, solo el 1,48% de las personas fallecidas en toda España durante el mes de noviembre tenía Covid y por cada brote se produjo una media de tres casos positivos en estos centros durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Por lo que respecta a las residencias valencianas, y según los datos de la patronal, dos de los fallecidos en las últimas cinco semanas tenían Covid.

El presidente de la entidad, José María Toro, afirma que la incidencia de la Covid en las residencias de la Comunitat es "muy baja" y está "muy controlada" tras la vacunación. "Los datos nos dan la razón", sostiene, por lo que pide que las restricciones no se acaben "cronificando". En este sentido, apunta que el presidente Puig "ya no habla" de la pandemia y le recuerda sus palabras sobre que las medidas no se alargarían "ni un día más de lo necesario".

Por ello, Toro pide flexibilidad para ir adaptando la vida de los centros a la situación de cada momento. Por ejemplo, para las visitas de familiares, que, aunque no precisan cita previa, se acaban gestionando de este modo por la falta de espacios con ventilación e intimidad que exige la actual normativa.

Aerte aboga por mantener solo tres medidas de cara al futuro: la mascarilla obligatoria para los trabajadores pero no para residentes, tener planes de contingencia ante los brotes y almacenar un stock de material sanitario suficiente.

Sin embargo, Sanidad replica que "no hay que apresurarse" en la retirada de las restricciones en los centros de mayores. "En el momento en que los epidemiólogos aconsejen su retirada, lo haremos sin lugar a dudas", afirmó el pasado miércoles el responsable autonómico, Miguel Mínguez. Según expuso, "si se suprimen estas medidas súbitamente se puede incrementar la morbimortalidad". Por ello pide "prudencia", ya que, además, estamos en una época del año en la que las infecciones respiratorias, como la gripe pueden aumentar, y "estas medidas también nos protegen ante este virus".

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Elena Bastidas, exige al Consell de Puig que "elimine ya las restricciones" en las residencias de mayores valencianas. "La vicepresidenta y consellera de Igualdad [en referencia a Aitana Mas] afirmó que cuando los mayores que viven en residencias tuvieran puesta la cuarta dosis de la vacuna se eliminarían las restricciones y no ha cumplido su palabra", asevera.

"Queremos que tanto residentes como familiares puedan vivir unas fiestas de Navidad en paz y que se empiece a recuperar la normalidad, que tanto falta hace para nuestros mayores", añade Bastidas, que acusa al Gobierno valenciano de "no escuchar" para tomar decisiones.

¿Qué pasa en otras comunidades?

Las restricciones frente a la Covid en las residencias de mayores varían en función de cada comunidad autónoma. En Madrid y Andalucía la situación es casi normal, salvo por la obligatoriedad de la mascarilla para visitantes en la primera y para trabajadores y visitas en la segunda, al igual que en la Comunitat Valenciana.