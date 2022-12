Enseñar a disparar una pistola, neutralizar al enemigo, entrenamiento pagado a jóvenes... Polonia prepara a sus civiles para la guerra

📢📢 UWAGA #KADECI - #CWKM, #OPW⚠️

Znamy już terminy powołania do #DobrowolnaZSW w 2023 roku.



ℹ️ Zaplanuj swoją przyszłość #DołączDoNas#ZostańŻołnierzem wypełnij formularz na 📲 https://t.co/wSWiSYIbML



ℹ️ #DZSW to także szkolenie specjalistyczne w JW do 11 miesięcy pic.twitter.com/IIoT1pNO6d