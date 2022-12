Tres masajeadores cervicales desde 10 euros para liberar tensiones y relajarse en casa

Las molestias en el cuello, en la espalda y en las lumbares son el pan de cada día para muchos de nosotros. El estrés, la falta de actividad física y las malas posturas frente al ordenador, o a la hora de dormir, nos condenan a sufrir dolores que, si no remediamos a tiempo, pueden acabar ocasionando lesiones y continuas visitas al fisioterapeuta. A veces, no basta con tener una buena almohada cervical, ni realizar ejercicios de yoga o estiramientos para relajar la zona del cuello. En ocasiones, solo un masaje puede remediar la situación y no siempre contamos con alguien que lo haga.

Contar con un masajeador cervical es una solución económica para disfrutar de los beneficios de un tratamiento (casi) profesional y reducir tensiones y dolor. Y solo tenemos que tumbarnos y pulsar un botón. Además, muchos de estos dispositivos incluyen calor para relajar la zona tratada. En el mercado hay varios modelos: desde los que usan la técnica japonesa del shiatsu, hasta los más sencillos que podemos aplicar nosotros mismos de forma manual. En 20deCompras te mostramos cuáles son los más populares entre los usuarios de Amazon, y todos ellos cuestan menos de 40 euros.

El más vendido

Esta almohada de cuello con cuatro nudos imita las acciones del masaje Shiatsu que presiona los puntos de acupuntura del cuerpo para evitar la fatiga muscular y la rigidez. Tiene tres velocidades para elegir y además se puede calentar gradualmente para aliviar el dolor y puede con cargador tradicional y también puede conectarse al encendedor del coche.

El modelo más popular de Amazon usa la técnica Shiatsu. Amazon

Un modelo muy completo

Con un 30% de descuento sobre su precio original, este modelo de 34,99 euros es silencioso y cuenta con ocho cabezales bidireccionales para un masaje relajante en la cintura, el cuello el abdomen, el brazo o el muslo. Cuenta con extensiones para ajustarlo correctamente a cada zona del cuerpo. Incluye función de calor y protección ante el sobrecalentamiento.

Realiza un masaje de presión en lumbares, piernas brazos y cuellos Amazon

El más económico

Si lo que buscas es un modelo sencillo, este masajeador de Beurer es portátil y ofrece una vibración suave ideal para la espalda, la nuca, los brazos y las piernas. No incluye la función calor y tendrás que aplicarlo sobre la zona a tratar, pero su precio: menos de 10 euros, lo convierten en uno de los más vendidos de Amazon con de 11.000 valoraciones.

Por menos de 10 euros realiza una suave presión en zonas localizadas. Amazon

