Silvia Jato y Lorenzo Caprile darán las campanadas en Telemadrid

La cadena regional Telemadrid ya tiene presentadores para retransmitir las campanadas y serán dos de sus rostros más significativos de la temporada, Silvia Jato y Lorenzo Caprile.

Lorenzo Caprile acaba de terminar la primera temporada de Coser y contar, que cuenta la historia de Madrid a través de la moda.

Silvia Jato espera el estreno en el próximo año de La, la, la, el nuevo talent de Telemadrid, que buscará la mejor voz de esa comunidad.

Ambos son novatos en esto de acompañar a los espectadores en la última noche del año. Lorenzo Caprile, el famoso modista, nunca se imaginó en este papel: "Como madrileño, es un honor para mí dar las campanadas este año en Telemadrid y más en compañía de una persona tan querida como Silvia Jato", explicaba el modista.

"Espero estar a la altura. Estar en la Puerta de Sol es una tradición absolutamente madrileña, pero también es un enclave simbólico para cualquier español. Me honra poder despedir el año en directo desde éste emblemático lugar. Me encantan las tradiciones de Madrid, tal y como he demostrado en Coser y Contar, y ser protagonista de una de las principales tradiciones de nuestra ciudad, es un orgullo", añadía Caprile.

Silvia Jato también se ha pronunciado sobre este reto: "Me hace muchísima ilusión pasar la Nochevieja en la Puerta del Sol y todavía más hacerlo junto a Lorenzo Caprile. Me parece la mejor forma de empezar el año. Un año que espero con gran ilusión porque estrenaremos La, la, la, el programa que va a demostrar que en Madrid hay grandes voces y en el que vamos a encontrar nuevas estrellas de la canción".