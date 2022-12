El príncipe Harry revela cómo fue el día que presentó a Meghan Markle a la familia real: "Las formalidades le impactaron un poco"

Para los amantes de las entretelas de Buckingham Palace, el documental de Netflix de Meghan Markle y el príncipe Harry estrenado este pasado jueves es bocatto di cardinale. Con total libertad, los duques de Sussex cuentan multitud de anécdotas jugosas sobre su vida tanto dentro como fuera de La Firma y, una de las historias que más han gustado a los fans es el cómo fue la vez que la exactriz conoció finalmente a la familia real británica tras los inicios de su relación.

Tal y como rememora el hijo del rey Carlos III y Lady Di, la primera persona a la que presentó a Meghan fue a su abuela, la fallecida soberana Isabel II. Un encuentro no exento de gracia, porque su futuro marido le explicó que había que hacer lo más lógico si se estaba en presencia de la monarca: una reverencia.

"Mi abuela fue el primer miembro de la familia real que conoció a Meghan, por lo que las formalidades le impactaron un poco", ha confesado el príncipe. La exactriz, por su parte, ha dicho que no fue, en absoluto, la forma más normal de conocer a la abuela de tu novio.

"No hubo ese momento de 'Bueno, vas a conocer a mi abuela', sino que Harry me dijo: '¿Sabes hacer una reverencia, verdad?'. ¡Y yo pensé que era una broma!", ha explicado Meghan. A continuación, Harry ha matizado: "¿Cómo le explicas esto a alguien? Ella no sabía en que consistía nada de eso".

"Fue muy fuerte", ha agregado Meghan, que ha reconocido sin embargo que aquello les salió bastante mejor de lo esperado. "Eugenia [de York], Jack [Brooksbank, su marido] y Fergie [Sarah Ferguson] me dijeron: '¡Lo has hecho genial!'. La verdad es que no sé lo que estaba haciendo", ha bromeado la duquesa.

Muy diferente, ha explicado Harry, fue el primer acercamiento a otros miembros de su familia, como su padre o su hermano, el príncipe heredero Guillermo, quienes pensaron que la relación "no duraría" al tratarse de "una actriz americana": "Se quedaron muy impresionados, algunos de ellos no sabían qué hacer. Diría que estaban sorprendidos de que el pelirrojo estuviera con una mujer tan guapa y tan inteligente".

Esas muestras de cariño son una constante durante los capítulos que por ahora han salido a la luz, así como los chistes, ya que se llegan a decir "Mira lo lejos que hemos llegado" o, en boca del príncipe, "A ella se la ve tan cómoda y relajada conmigo".

Algo que se complicó cuando anunciaron su boda. De ahí que Meghan lo recuerde con desasosiego: "Todavía creía lo que me decían: 'Todo iba a ir bien. Tranquila, cuando te cases todo irá a mejor'. Pero lo cierto es que no importaba cuanto lo intentase o lo bien que me portase. Hiciera lo que hiciera, se iba a encontrar la forma de destruirme".