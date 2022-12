Por qué nos molestan tanto los ruidos del vecino de arriba y cuáles pueden ser sus efectos, según la ciencia

¿Cuántas veces te has despertado como consecuencia de los ruidos de los vecinos? Pueden resultar realmente molestos e incluso perjudicar a nuestra calidad del sueño pero, ¿existe alguna razón científica por la que nos incomodan?

El investigador del Consejo Nacional de Investigación de Canadá, Markus Mueller-Trapet, lidera un proyecto de investigación a largo plazo para describir una serie de experimentos para simular y medir la molestia de tener un vecino ruidoso y comprobar cuáles son los efectos en la salud.

El objetivo de la investigación, publicada en The Journal of the Acoustical Society of America, era encontrar la conexión existente entre las mediciones de laboratorio y la molestia percibida de ruidos con impacto. Los investigadores evidenciaron que estos sonidos pueden llegar a provocar problemas cardiovasculares y trastornos del sueño, tal y como recoge Infosalus.

Qué ruidos generan más molestias

Para llevar a cabo el experimento, se compararon diferentes configuraciones de prueba de escucha. Dichas pruebas se llevaron a cabo en un laboratorio empleando altavoces, auriculares y cascos de realidad virtual. El propósito es obtener una mejor comprensión de los factores relevantes que afectan a esta molestia percibida, así como la fuente del impacto.

Los resultados sugieren que los sonidos de impacto son impulsivos y serían sonidos de corta duración, haciendo que sean más molestos que los continuos, como el sonido de una música o el producido al hablar.

Por otro lado, los ruidos sordos que se generan, por ejemplo, al caminar, no son capturados por las métricas de rendimiento estandarizadas actuales, recogen en Infosalus. Por ello, uno de los retos de los investigadores es integrar esta información a las métricas ya existentes.