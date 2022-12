El futuro veto de Paola a 'Granada' en Mallorca protagoniza los memes de 'La isla de las tentaciones'

Paola se ha enfrentado a su hoguera más difícil en ‘La isla de las tentaciones’. La novia de Andreu se ha encontrado frente a frente con la soltera favorita de su novio, Cristina:

“Solo quería decirle a Paola que puede estar muy tranquila y que no va a hacer falta que se quede despierta hasta las 5 de la mañana esperando a que Andreu vuelva de fiesta porque a partir de ahora va a ir muy bien acompañado”, le ha asegurado la de Granada.

“Tú solo sabes hablar y vas a ir sola comiéndote tu heladito por la Alhambra. El collar del veto también te sirve para Mallorca porque tampoco te voy a dejar entrar”, le ha dejado claro ella.

Paola haciendo guardia en la cala todo el verano para q no entre la tentadora #LaIslaDeLasTentaciones12 pic.twitter.com/SvWx2wiR2A — Paula (@Paulxheda98) December 8, 2022

Paola se va a plantar una tienda de campaña y va a vivir en la cala para que Cristina no pise nunca por allí#LaIslaDeLasTentaciones12 — gaisgeach làidir 🏹 (@persef0nex) December 8, 2022

paola en la cala esperando a que llegue cristina #LaIslaDeLasTentaciones12 pic.twitter.com/qoqNhXRiPe — sᴄᴀʀʟᴇᴛ ❤️‍🩹 (@scarrlxt) December 8, 2022

En esta hoguera especial, las chicas han podido hacer tres preguntas a las solteras: “¿Andreu ha dicho que está enamorado de mí?”, ha querido saber.

“Sí, pero cada vez más decepcionado con tu actitud, con tus celos enfermizos, eso es lo que él me cuenta”, ha respondido Cristina provocando el enfado de Paola: ”Vas metiendo mierda de mi relación y no sabes ni cómo soy”.

“¿Andreu tiene claro que quiere salir de aquí conmigo?”, ha sido la segunda pregunta. “Sí, pero quiere hablar muchas cosas contigo y tener una larga conversación”, le ha asegurado la soltera. “Sí, él me tiene que dar muchas respuestas porque no me ha dado mi lugar”, coincidía ella.

“¿Ha tenido miedo de perderme en algún momento?”, ha preguntado de nuevo Paola. “Sí, se ha puesto en tu piel y ha visto que te ha hecho daño fuera a veces, pero aquí le estás haciendo daño tú a él”, ha respondido ella.