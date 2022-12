Del intento de Hugo por evitarla a la sanción de Sandra Barneda: así fue la fuga de Tania en 'La isla de las tentaciones' para ver a Samuel

En el último programa, habíamos visto cómo Tania había abandonado la hoguera al no soportar las imágenes de Samuel y Elena en la cama. Se marchó repitiendo "¡Qué asco, qué asco!". Ahora, hemos visto el estallido al completo de la participante.

"¡Ni siquiera le gusta! Yo con Hugo no he hecho nada, solo besos, porque no me nace porque sé que lo va a ver", decía indignada. "Sé que me he besado con Hugo pero tengo mis dudas y le echaba de menos y también me sentía nada. Pensé que no iba a llegar a acostarse", le contó a Claudia entre lágrimas, que tuvo que ir a por ella para que volviese a la hoguera. Tania sentía mucha rabia. Argumentó que Samuel se está dejando llevar por impulsos y no por algo sincero como siente ella por Hugo.

Pero cuando más se vino abajo Tania fue al llegar a Villa Playa. Le contó a los chicos lo que había visto totalmente derrumbada. Hugo Paz intentó consolarla, pero ella no le escuchaba y a continuación le pidió algo que atentaba contra las normas del programa.

BOMBA 💣 Tania pide ayuda a Hugo para escapar a la hoguera de los chicos 😱



🚨 #LaIslaDeLasTentaciones12

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/t9GvCmxZn8 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2022

Tania no logró su objetivo, ya que antes fue interceptada por el equipo del programa. Pero igualmente Hugo no le ayudó en su cometido. Consideraba que no solo no era una buena idea sino que Tania no debía verse detrás de su pareja de ese modo.

Por su parte, los chicos se quedaron muy mosqueados ante la inminente evacuación de Sandra Barneda en la hoguera. Pensaron que podía tratarse de Claudia al saber que Javi iba a enterarse de su beso con Álvaro Boix. De hecho, Javi fue el más receloso a la hora de irse de la hoguera pensando que su novia aparecería por el camino de antorchas.

A la mañana siguiente, Sandra Barneda visitó Villa Playa y comunicó a Tania que sus acciones tendrían consecuencias. La canaria vio la secuencia completa de su fuga, aunque decía que no se arrepentía porque así le había nacido, entre otras confesiones que hizo.