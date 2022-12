Fran, en 'First Dates': "La gente piensa que soy bastante estúpido, pero no es así"

"Creo que soy bastante simpático, aunque físicamente no lo aparente, ya que es un hándicap que siempre llevo encima. La gente piensa que soy bastante estúpido, pero la verdad es que soy agradable", comentó Fran en su presentación de First Dates este jueves.

El albaceteño le contó al presentador que le había ido bien en el amor con dos relaciones bastante duraderas, pero que ahora buscaba a alguien "para compartir cosas y salir. Me gusta estar en pareja".

Pepe fue su cita y se definió como una persona divertida y espontánea. Nada más entrar en el local de Cuatro, Sobera destacó el gran parecido entre ambos comensales.

Pepe y Fran, en 'First Dates'. MEDIASET

"De negro, la barba, el corte de pelo, el tipo de cazadora que lleváis...", comentó el presentador. Ambos comenzaron a conocerse en la barra del restaurante, donde hablaron de su procedencia y profesiones.

Durante la cena se hizo palpable la conexión entre ambos, y el sentido del humor del enfermero salió a la luz cuando les llevaron los Rasca del amor del programa con preguntas de todo tipo.

Pepe quiso tomarle el pelo al quiropráctico cambiando una de ellas e incluyendo una de su propia cosecha: "¿Con cuántos hombres follas a la semana?", preguntó el onubense.

Pepe, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero Fran no terminó de creerse que esa pregunta estuviera escrita en el papel: "¿Esto pone, de verdad? ¡No me lo creo!", exclamó, pero al coger la tarjeta, comprobó que no ponía eso.

"¡Ves! No me lo creo, ya me estabas mintiendo. No pone eso, pero te la puedo preguntar. Venga, ¿con cuántos?", le dijo el albaceteño dándole la vuelta a la cuestión. "Según la semana", le contestó Pepe entre risas.

Al final, Fran sí que quiso tener una segunda cita con Pepe: "Me lo he pasado muy bien con él, nos hemos reído mucho". El enfermero, por su parte, también pidió repetir.