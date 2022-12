Laura decide quemar una camiseta de Mario tras su encuentro con Valeria en 'La isla de las tentaciones'

En la última hoguera de ‘La isla de las tentaciones’, Laura no ha visto imágenes de Mario. En su lugar, se ha encontrado frente a frente con su soltera favorita, Valeria. La participante ha entrado muy decidida y ha tirado la camiseta de Mario sobre la Arena:

“Laurita cariño, toma porque la próxima vez que duerma con Mario no la voy a necesitar, prefiero que te la quedes tú”, le ha dicho entre risas.” Lo que vas a necesitar son otras cosas, como un poquito de dignidad, un poquito de respeto…”, le ha respondido ella.

En esta hoguera especial, las participantes han podido hacer tres preguntas a la solteras: “¿Ha habido toqueteos íntimos?”, ha preguntado Laura. “No, al menos de momento”, ha respondido Valeria. “Me deja más tranquila porque he dormido tres veces con Adrián y no le he tocado ni un pelo”, ha confesado la novia de Mario.

Laura lanza la camiseta de Mario a la hoguera #LaIslaDeLasTentaciones12 pic.twitter.com/PIgGCZLnpu — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) December 8, 2022

“¿En algún momento ha hablado bien de mí?”, ha sido la segunda pregunta. “No”, ha respondido Valeria provocando el enfado de Laura: “No me lo creo, porque la carta que me escribió… Tú eres solo un calentón. Si me cambia por alguien como tú no estoy perdiendo nada”, aseguraba.

“¿Te ha dicho que fuera de aquí le gustaría conocerte o vaya a tener algo más contigo?”, ha formulado en su tercera pregunta. “Sí”, aseguraba Valeria. “Él me ha dicho que solo eres un calentón y que no le gustas. Tienes que aprender como persona y como mujer”, le ha reprochado Laura. Por último, Laura ha recogido la camiseta de Mario y la ha arrojado al fuego.